İzmir Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nde eğitim gören çocukların yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar, Büyükpark içerisindeki sergi alanında düzenlenen yıl sonu etkinliğiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

İZMİR (İGFA) - Yıl sonu sergisinde çocukların resim, el işi ve çeşitli etkinlik çalışmalarından oluşan eserler ziyaretçilerle buluştu. Büyükpark'a gelen çocuklar yalnızca sergiyi gezmekle kalmadı, kendileri için hazırlanan eğlenceli atölyelerde de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen 'Paytak Penguenler Atölyesi', 'Çamurdan Hayaller Atölyesi', 'Zıplat Kurbağa Yap Atölyesi' ve 'Renklerin Sihirli Dokunuşu Atölyesi', çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymalarına olanak sağladı. Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini yaşadı.

10 MERKEZDE BİNLERCE ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE KATKI

Bornova Belediyesi'nin ilçenin farklı mahallelerinde hizmet veren 10 Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi, 3-6 yaş arası çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen önemli eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen oyun ve etkinliklerle çocuklar yaşıtlarıyla sosyalleşme imkânı bulurken, aileler de güvenli ve eğitici bir ortamdan yararlanıyor. Merkezler, Naldöken, Evka-3, Merkez, Mevlana, Serintepe, Pınarbaşı, Atatürk, Altındağ ve Doğanlar mahallelerinde toplam 10 noktada hizmet veriyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÇOCUKLARIMIZIN HAYAL GÜCÜNÜ BÜYÜTÜYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların yalnızca akademik değil, sosyal ve yaratıcı yönlerinin gelişmesinin de büyük önem taşıdığını belirterek, belediyenin çocuklara yönelik hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nin çocukların güvenli ortamlarda sosyalleşmesini ve kendilerini ifade etmelerini sağladığını vurgulayan Eşki, yıl boyunca emek veren çocukları, eğitmenleri ve aileleri kutladı.

GELECEĞİN SANATÇILARI VE ÜRETKEN BİREYLERİ YETİŞİYOR

Yıl sonu sergisi, çocukların bir yıl boyunca edindikleri becerileri ortaya koyarken ailelerin de çocuklarının gelişimini yakından görmesine fırsat sundu. Miniklerin hayal gücüyle şekillenen çalışmalar ziyaretçilerden tam not aldı.