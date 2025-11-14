Millî Eğitim Bakanlığı, dünyanın önde gelen eğitim teknolojileri fuarlarından biri olan 'Küresel Eğitim Tedarikleri ve Çözümleri (GESS)' Dubai 2025'te Türkiye'yi tanıttı.

ANKARA (İGFA) - Orta Doğu'da eğitim ve teknolojiyi birleştiren, eğitim alanında gelişmelerin paylaşımına imkân sağlayan Küresel Eğitim Tedarikleri ve Çözümleri (GESS) Dubai Fuarı, 11 Kasım'da Dubai Dünya Ticaret Merkezinde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Eğitim teknolojileri ve okul ekipmanları alanında Orta Doğu'nun öne çıkan etkinliklerinden biri olan fuar; dünya genelindeki tedarikçiler, eğitim kurumu yöneticileri ve öğretmenleri aynı çatı altında buluşturarak yenilikçi öğrenme ortamları, dijital eğitim çözümleri ve aktif öğrenme odaklı sınıf tasarımlarının paylaşılmasına imkân sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye'de kullanılan eğitim teknolojileri, öğrenme araçları ve yenilikçi öğretim çözümlerini tanıtmak ve eğitim profesyonelleri ile tedarikçileri bir araya getirmek amacıyla katılım sağlanan fuarda, Millî Eğitim Bakanlığı standı büyük ilgiyle karşılandı. Bu yıl Türkiye Pavilyonu'nda donanım, içerik, yazılım ve robotik kodlama alanlarında ürün ve çözüm sunan yerli firmalar yer aldı. Firmalar; dijital öğrenme platformları, akıllı eğitim sistemleri, sanal laboratuvarlar ve etkileşimli içerik teknolojileri gibi yenilikçi uygulamalarını uluslararası paydaşlara tanıttı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan Millî Eğitim Bakanlığı standında MEBKİT projesi tanıtıldı. Projenin çocuklara kazandırdığı beceriler ve robotik uygulamalar, mainboard ve uygulama örnekleri gösterildi. Stantta ayrıca, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu'nun öğrenci ve öğretmenlere sunduğu çevrim içi ders, ödev, takvim ve etkileşim araçları tanıtıldı. Dilim Platformu'nun işlevi ve kullanıcı etkileşimleri hakkında bilgi verildi.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu alanlarda yürüttüğü projeler ve dijital eğitim çözümleriyle Türkiye'nin eğitimdeki dönüşüm vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Bakanlık standı, eğitim alanında uluslararası iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı.