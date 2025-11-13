Azerbaycan'ın Millî Kahramanları ve Şehit Aileleri, Gürcistan'da meydana gelen askerî uçak kazasında şehit olan 20 Türk askerinin ardından kardeş Türkiye halkına taziye mesajı gönderdi. Mesajda, 'Bu kayıp yalnızca Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının acısıdır' ifadeleri yer aldı.

Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan'ın Millî Kahramanları, Gürcistan'da düşen C-130 tipi askerî kargo uçağında şehit olan 20 Mehmetçik için Türkiye'ye taziye mesajı yayımladı.

Mesaj, Azerbaycan'ın 209 Şehit Millî Kahraman Ailesi, 15 Sağ Millî Kahramanı, 34 Şehit Vatan Muharebesi Kahramanı Ailesi ve 49 Sağ Vatan Muharebesi Kahramanı adına Elşen Uluhanlı tarafından paylaşıldı.

'BU KAYIP, BÜTÜN TÜRK DÜNYASININ ACISIDIR'

Taziye mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın dönüş yolunda düşmesi sonucu yaşanan kaybın derin bir üzüntüyle karşılandığı vurgulanırken, 'Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne ait askerî uçağın Azerbaycan topraklarından dönüşü sırasında meydana gelen elim kaza sonucu 20 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bu acı haber, yalnızca Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının da yüreğini sızlatmıştır.' denildi.

'HER ŞEHİDİMİZ TÜRK MİLLETİNİN ONURUDUR'

Elşen Uluhanlı, açıklamasında şehitlerin Türk milletinin onur ve bağımsızlık simgesi olduğunu belirterek, 'Her bir şehidimiz, Türk milletinin onuru, devletinin gücü ve halkının güvenliği uğruna canını feda etmiş kahraman bir evlattır. Onların aziz hatıraları, kardeşliğimizin, birliğimizin ve ebedî dostluğumuzun simgesi olarak sonsuza dek yaşayacaktır.' dedi.

Mesajda, Azerbaycan halkının bu kaybı kendi kaybı olarak gördüğü vurgulanırken, 'Azerbaycan devleti ve halkı, bu acıyı kendi acısı, bu kaybı kendi kaybı olarak görmektedir. Yüce Allah'tan aziz şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet, kardeş Türkiye halkına ise bu derin kaybı aşma gücü diliyoruz' ifadeleri yer aldı.

Taziye mesajı, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kopmaz kardeşliğe yapılan güçlü atıfla, 'Türkiye ve Azerbaycan, 'Bir Millet - İki Devlet' anlayışının en canlı örneğidir; acımız birdir, sevincimiz birdir, kalbimiz birdir. Ruhları şad, mekânları cennet olsun' ifadeleriyle noktalandı.