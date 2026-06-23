Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından 13 yıl aradan sonra güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası-2026 yayımlandı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı da yeni haritanın deprem tehlikesinin doğru değerlendirilmesi ve yapı güvenliği çalışmaları açısından önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - MTA Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası-2026, düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna sunuldu. Haritanın güncellenmesiyle birlikte Türkiye'de bilinen diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi.

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, yeni haritanın ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalar sonucunda elde edilen güncel veriler doğrultusunda hazırlandığını belirterek, çalışmanın deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve afet risklerini azaltmaya yönelik politikalar için önemli bir kaynak olacağını ifade etti.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda da diri fay haritasının güncellenmesinin, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulandı. Oda, güncel verilerin; şehir planlaması, yapılaşma kararları ve mühendislik çalışmalarında dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Yeni haritanın, deprem risklerinin daha doğru belirlenmesi ve olası afetlere karşı alınacak önlemlerin bilimsel verilere dayandırılması açısından yol gösterici olması bekleniyor.

Türkiye Diri Fay Haritası-2026 ve sayısal veri tabanı, ilgili kurumların ve uzmanların kullanımına sunuldu.

Söz konusu güncel haritaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz