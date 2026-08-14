TBMM Genel Kurulu'nda geniş bir mutabakatla kabul edilerek kanunlaşan tarihi düzenlemenin ardından Mardinli Bağımsız Siyasetçi Süleyman Akar, Türkiye'nin yüzyıllık meselesinin çözüme kavuştuğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Akar, bu tarihi adımın sabote edilmek istenebileceğine dikkat çekerek başta hükümet olmak üzere tüm kesimlere sağduyu çağrısı yaptı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin 'evet' oyuyla kabul edilen tarihi düzenlemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Mardinli Bağımsız Süleyman Akar, 100 yıllık bir sorunun milletin iradesiyle çözüldüğünü vurguladı.

Akar, sürecin hayata geçirilmesinde liderlerin ve siyasi iradenin ortaklaşa rol oynadığının altını çizerek şunları kaydetti: 'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve çağrısı, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel, Sayın Tuncer Bakırhan'ın ve 'evet' diyerek destek olan diğer siyasi partilerin ve bağımsız vekillerin sürece sahip çıkmasıyla, milletin çoğunluğunun duası ve desteğiyle bu kanun çıktı. Böylece Türkiye 100 yıllık bir sorunu kendi iradesiyle ortadan kaldırmak üzere tarihi bir adım atmıştır.'

'Türk ile Kürt Aynı Kaderin Evlatlarıdır'

Açıklamasında Türk ve Kürt halklarının tarihi birlikteliğine vurgu yapan Akar, iki halkın kader birliğinin TBMM çatısı altında tescillendiğini ifade etti:

Ortak Coğrafya ve Kader: Türk ve Kürt, tarih boyunca aynı coğrafyada aynı kaderi paylaşmıştır. Milletin Vicdanı: Her iki kardeşin ezeli birlikteliği, herhangi bir üçüncü göze gerek kalmadan milletin vicdanının tecelligahı olan Gazi Meclis'te tescillendi.

Hükümete ve Siyasilere Provokasyon Uyarısı

Açıklamasının en kritik bölümünü olası provokasyonlara ayıran Bağımsız Siyasetçi Süleyman Akar, süreci baltalamak isteyen kötü niyetli odaklara karşı devletin ve milletin uyanık olması gerektiğini belirtti. Akar, uyarılarını şu sözlerle tamamladı: 'Bu süreci baltalamak, bozmak, yeniden Kürt'ü ve Türk'ü karşı karşıya getirmek, aralarına nifak tohumu ekerek bu coğrafyada kan akmasını isteyeceklere devlet ve millet olarak fırsat verecek hiçbir provokasyona geçit vermemeliyiz. Bu konuda özellikle hükümet çok dikkatli olmalı. Siyasi parti sözcüleri, temsilcileri ve milletvekilleri söz ve söylemlerinde son derece dikkatli hareket etmelidir.'