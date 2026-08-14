Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışında Türkiye-Suriye ticaretine ilişkin önemli mesajlar verdi. 1200 tır kapasiteli tesisin hizmete girmesiyle sınırdaki lojistik kapasite artırılırken, Bolat Türkiye-Suriye ticaretinin geçen yıl 3 milyar 750 milyon dolara yükseldiğini, bu yılın ilk 7 ayında ise yüzde 16 arttığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Yaklaşık 173 dönümlük alanda kurulan ve 1200 tır kapasitesine sahip tesisin, Hatay Valiliği, İl Özel İdaresi, TOBB GTİ, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirildiği belirtildi.

Bakan Bolat, projenin anlaşmanın imzalanmasından yaklaşık 9-10 ay sonra tamamlanarak hizmete alındığını söyledi. Tır parkında şoförlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal tesisler, dinlenme alanları ve gastronomi hizmetleri de bulunuyor.

TÜRKİYE-SURİYE TİCARETİ YÜZDE 45 ARTTI

Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin hızla geliştiğini belirten Bolat, Suriye'nin Türkiye ile ticaretini yaklaşık yüzde 45 artırdığını söyledi. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar 750 milyon dolara ulaştığını aktaran Bolat, 2026'nın ilk 7 ayında ise ticaretin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttığını ifade etti. Bakan Bolat, iki ülke arasında lojistik merkezler, hizmet sektörü ve imalathaneler başta olmak üzere yatırım ve işbirliklerinin de hızlandığını kaydetti.

CİLVEGÖZÜ'NDEN GÜNDE 1500'E YAKIN TIR GEÇİYOR

Türkiye ile Suriye arasında toplam 11 sınır kapısı bulunduğunu belirten Bolat, bunlardan 6'sının aktif şekilde çalıştığını söyledi. Cilvegözü başta olmak üzere Öncüpınar, Karkamış, Akçakale ve Yayladağı sınır kapılarındaki hareketliliğe dikkat çeken Bolat, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan günlük yaklaşık 1500 tırın giriş-çıkış yaptığını açıkladı. Suriye üzerinden transit ticaretin de yeniden mümkün hale geldiğini belirten Bolat, dün itibarıyla 398 tırın Suriye üzerinden transit geçiş yaptığını söyledi.

NUSAYBİN-KAMIŞLI SINIR KAPISI İÇİN HEDEF YIL SONU

Bolat, Mardin Nusaybin ile Suriye tarafındaki Kamışlı arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, kapının yıl sonuna kadar açılmasının planlandığını açıkladı. Yayladağı Gümrük Kapısı'nın da büyütülüp genişletildiğini aktaran Bolat, Antakya Gümrük Müdürlüğü için yatırım temelinin kısa süre içinde atılacağını söyledi. Hatay merkezli Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü binasının da tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bolat, diğer sınır kapılarındaki modernizasyon ve kapasite artırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

'TİCARET ARTARSA REFAH ARTAR'

Türkiye ile Suriye arasındaki ulaşım ve ticaret koridorlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bolat, bölgesel ticaretin güçlenmesinin ekonomik ve sosyal açıdan önem taşıdığını söyledi.

Bolat, 'Bütün gayemiz ticaretin artması. Ticaret artarsa ekonomiler büyür, ülkeler zenginleşir, halkların refahı artar. Esenlik gelir, huzur gelir' ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Suriye'nin önemli bir ulaşım ve ticaret koridoru üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Bolat, Körfez ülkelerinden başlayarak Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan kara ve demir yolu bağlantılarının bölgesel ticaret açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dua edilerek Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.