Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Devlet’e entegre edilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nu kamu kurumlarının ardından vatandaşların da kullanımına açtı. Akademik ve sektörel projeler için ihtiyaç duyulan tüm veriler bu platformla tek çatı altında toplandı. Vatandaşlar merak ettikleri coğrafi bilgilere tek tıkla ulaşabilecek.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uzun ve titiz çalışmaların ardından Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nu (TUCBS) hayata geçirdi.

TÜRKSAT AŞ'nin teknik desteğiyle geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu.

Başarıyla kullanılan sistem artık kontrollü erişim ile tüm vatandaşların kullanımına açıldı.

Türkiye'nin dijital haritası artık parmaklarınızın ucunda????Kamuya ait coğrafi verilerin tek çatı altında toplandığı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, e-Devlet aracılığıyla vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. pic.twitter.com/JOh4gRs2kh— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) July 31, 2025

VERİLERE HARİTA ÜZERİNDEN ERİŞİM

Vatandaşlar e-Devlet kullanıcı bilgileriyle www.tucbs.gov.tr adresinden ve turkiye.gov.tr adresi Ulusal Coğrafi Bilgi Platformundan giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından da tanıtılan platform sayesinde vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet entegrasyonu ile tek noktadan, bürokrasiye takılmadan, hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek.

Coğrafi Veri Talep Portalı sayesinde de 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere kolayca ulaşabilecek.

Arsa almak isteyenler konumlarını girdikten sonra arsanın bulunduğu bölgenin planlarını, elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerinin durumunu tek tıkla öğrenebilecek. Yine kırsalda tarım arazisi bulunan bir vatandaş, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü kolayca öğrenebilecek.

Ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanları, parkları, ulaşım altyapısını harita üzerinde anlık olarak görebilecek.

AFETLERDE HIZLI MÜDAHALE

Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi hayati coğrafi bilgiler de bu sistemde yer alıyor. Bu sayede olası bir afette çalışmaların en doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri bu sistemde yetki bazlı paylaşılıyor. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmeti hızlı ve doğru şekilde hayata geçirmesine katkı sunuluyor.