Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın deniz yetki alanı dışındaki bölgelerde yaptığı düzenlemelerin 'hukuksuz' olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de yayımlanan bazı balıkçılık yasak bölgelerine ilişkin haritalara sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan ve deniz yetki alanı dışında kalan bölgeleri de kapsayan haritaların uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında var olmayan deniz sınırlarının çizildiği ve Türk deniz yetki alanlarının ihlal edildiği ifade edilerek, bu tür girişimlerin 'geçersiz ve yok hükmünde' olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin 6 deniz mili karasuları sınırının ötesinde Yunanistan'ın yetki sahibi olmadığı alanlarda yapılan tek taraflı düzenlemelerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, Türk balıkçılarının uluslararası hukuk ve tarihi haklara dayalı faaliyetlerinin korunacağı kaydedildi.

Dışişleri açıklamasında, Türkiye'nin Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi yönündeki tutumunu sürdürdüğünü de hatırlattı.