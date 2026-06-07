ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıkladığı Hizbullah mesajı, bölgede yeni bir diplomatik sürecin işareti olarak yorumlandı. Siyaset yorumcusu Ali Zülfügaroğlu'na göre, örgütün İsrail'e yönelik saldırılardan kaçınacağını bildirmesi bir geri adım değil, ABD-İran görüşmelerinin parçası olan stratejik bir hamle.

AZERBAYCAN (İGFA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Washington'un Lübnan yönetimi aracılığıyla Hizbullah'tan İsrail ile ilgili bir ateşkes mesajı aldığını açıklaması Orta Doğu'daki dengelere ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Mesaja göre Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a yeni saldırılar düzenlememesi halinde İsrail topraklarını hedef almaktan kaçınacak.

Bu gelişmenin ardından, Hizbullah'ın tutumunun örgütün zayıfladığı anlamına mı geldiği yoksa yeni bir müzakere sürecinin parçası mı olduğu sorusu gündeme geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Adalet, Hukuk, Demokrasi (AHD) Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve siyaset yorumcusu Ali Zülfügaroğlu, yaşanan gelişmelerin ABD ile İran arasında devam eden diplomatik sürecin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

'ABD SEÇİMLERE ODAKLANDI'

Zülfügaroğlu, ABD yönetiminin yaklaşan Kongre seçimleri öncesinde İran dosyasında bir sonuç elde etmek zorunda olduğunu belirterek, Washington ile Tahran'ın karşılıklı olarak kendi kamuoylarına başarı hikayesi sunabilecekleri bir zemini oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarıyla örtüşmediğini savunan Zülfügaroğlu, Netanyahu'nun bölgedeki gerginliğin sürmesinden yana olduğunu ileri sürdü.

'İSRAİL, SÜRECİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Zülfügaroğlu, İran'ın temel taleplerinden birinin ateşkes ve barış sürecinin Lübnan, Yemen ve Irak dahil tüm cepheleri kapsaması olduğunu belirterek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bu nedenle dikkat çekici olduğunu söyledi. İsrail'in söz konusu saldırılarla müzakere sürecini zora soktuğunu öne süren Zülfügaroğlu, 'Bu durum İran'ın şartlarından birinin ihlali anlamına geliyor ve müzakerelerin sabote edilmesi olarak değerlendirilebilir' dedi.

'HİZBULLAH'IN AÇIKLAMASI ZAYIFLIK İŞARETİ DEĞİL'

Hizbullah'ın son mesajının örgütün askeri veya siyasi açıdan zayıfladığını göstermediğini savunan Zülfügaroğlu, açıklamanın Tel Aviv yönetimini uluslararası kamuoyu önünde zor durumda bırakmayı amaçladığını dile getirdi. Zülfügaroğlu, 'Hem İran hem de ABD, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a yeni saldırılar düzenlemesi için bir gerekçe oluşturmasını engellemeye çalışıyor. Hizbullah'ın mesajı da bu çerçevede değerlendirilmeli. Bu açıklama örgütün zayıfladığını değil, ABD-İran görüşmeleri kapsamında atılmış taktiksel bir adımı gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, Hizbullah'ın ateşkes mesajı ve ABD-İran hattındaki diplomatik temaslar, Orta Doğu'da önümüzdeki dönemde yaşanabilecek yeni gelişmeler açısından kritik önem taşıyor.