Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KKTC'de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında devlet yetkilileri, siyasi parti liderleri ve medya temsilcileriyle bir araya geldi.

KKTC (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Lefkoşa'da ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmanı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ı seçim başarısından dolayı tebrik eden Dim, konseyin resmi yayın organı Küresel Medya dergisinin son sayısını da takdim etti. Erhürman ile Antalya'da yapılan diplomasi forumu ve güncel Kıbrıs konularında gerçekleşen sohbete KGK Kıbrıs üyeleri Alihan Pehlivan, Emir A. Bulut ve Serdar Şengül de katıldı.

DİM: VATAN PARÇASI KIBRIS VAZGEÇİLMEZİMİZDİR

Cumhurbaşkanı Erhürman, konseyin başarılı çalışmalarını takdirle takip ettiğini ve Kıbrıs'a verilen destekten memnuniyet duyduğunu belirtirken, KGK Genel Başkanı Mehmet ali Dim ise, 'Vatan parçası Kıbrıs vazgeçilmezimizdir. Her daim Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olduk ve olmaya da devam edeceğiz' dedi.

Verimli geçen görüşme sonrası Genel Başkan Dim nazik kabulü için Cumhurbaşkanı Erhürman'a sosyal medyadan da teşekkür etti.



Genel Başkan Mehmet Ali Dim, KGK üyesi Alihan Pehlivan ile birlikte KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i de makamında ziyaret etti.

Görüşmede, KGK'nın yayın organı olan Küresel Medya dergisi takdim edildi. Öztürkler, KKTC'nde son günlerde yaşanan ve meclis gündemine de gelen toplumsal olaylar hakkında bilgi verdi ve 'Kıbrıs halkı sonuna kadar demokrasiye inananan bir halktır ve demokratik haklarını daima kullanır' dedi.





BAŞBAKAN ÜSTEL

Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Dr. Ünal Üstel ile de görüşen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, özellikle son haftalarda Kıbrıs'ta yaşanan toplumsal ve sendikal olaylar ve gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, söz konusu olayların ülke gündemindeki yeri ve etkileri ele alındı. Başbakan Üstel, son yıllarda yaşanan ekonomik krizin adaya olan olumsuz etkilerine bir de Ortadoğu'da cereyan eden savaşın eklenmesinden sonra hükümetin de sıkıntılara çare arayışı içinde olduğunu ama Türkiye'nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini söyledi.

Ziyaretler kapsamında ana muhalefette bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli ile de bir araya gelen Genel Başkan Mehmet Ali Dim, CTP Lideri İncirli ile Kıbrıs politikası üzerine kapsamlı bir görüşme ve değerlendirmede bulundu. KKTC'nde erken seçim beklentisinin arttığını belirten İncirli, 'Artık bu hükümet halk destedğini kaybetmiş görünüyor. Halkın desteğini almış güçlü bir güçlü bir hükümet ile sorunlar daha kolay çözülür. Biz de iktidara talibiz' diye konuştu.

TATAR'LA SOHBET

KKTC 5'nci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da kahvaltıda bir araya gelen Dim, görevinin bitmesinden sonra Türkiye'ye de sık sık gelen Tatar'la güncel konularda sohbet ederken, 'Küserek kenara çekilmek en kolayı. Ama Sayın Tatar, hep sokakta ve halkın içinde' dedi, Tatar da Kıbrıs halkının tercihine saygı duyduğunu belirterek, 'Hep hizmete endeksli yaşadım. Bundan sonra da ömrümün sonuna kadar halkımızın emrindeyim' dedi.



KKTC temasları sırasında Kıbrıs'ta görev yapan gazetecileri ve bazı medya kuruluşlarını da ziyaret eden KGK Genel Başkan Mehmet Ali Dim, medya sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Meclis binası önünde özel röportaj veren Dim, Lefkoşa'da yaklaşık 30 yıldır medya sektöründe faaliyet gösteren ve Kıbrıs Genç TV ile tanınan Ertan Birinci'yi de Birinci Plaza'da ziyaret etti.

Birinci Grup'un medya dışında eğitim ve pazarlama alanlarında da başarılı çalışmalar yürüttüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Mehmet Ali Dim, nazik ev sahipliği için Birinci'ye teşekkür etti.

KGK üyesi Ali Han Pehlivan'ı Kıbrıs Türk Medya ofisinde ziyaret eden Dim, KGK üyeleri Emir Abdurrahman Bulut ve Ali Hançerli ile de bir araya geldi