TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'den Meclis Başkanı düzeyinde 12 yıl aradan sonra gerçekleşen resmi ziyaret kapsamında Finlandiya Parlamentosu'na giderek mevkidaşı Jussi Halla-Aho ile bir araya geldi. Görüşmede NATO iş birliği, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya Parlamentosu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş, Eduskunta'ya gelişinde Jussi Halla-Aho tarafından karşılandı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre baş başa görüşmenin ardından Devlet Salonu'nda şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, Parlamento Genel Kurul Salonunu da gezerek mevkidaşı Halla-Aho'dan bilgi aldı. Ardından düzenlenen heyetler arası toplantıya başkanlık eden Kurtulmuş, ziyaretin Türkiye-Finlandiya ilişkilerine katkı sağlamasını temenni etti.

Numan Kurtulmuş, NATO üyeliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını belirterek, İstanbul'da 28-29 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne Finlandiya Meclis Başkanı Halla-Aho'yu davet etti. Halla-Aho, zirveye katılımını teyit etti. Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kurtulmuş, zirvede NATO'nun geleceğinin tartışılacağını ve Finlandiya'nın katkısının önemli olacağını vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa ve NATO bağlamındaki stratejik önemine de değinen Kurtulmuş, ülkenin hem güçlü bir orduya sahip olduğunu hem de dünya güç merkezleriyle ilişkileri sayesinde NATO ve Avrupa'nın geleceğinde kritik bir rol oynadığını kaydetti. AB üyeliği konusunda Finlandiya'nın desteklerini takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, bazı Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarının Türkiye'nin AB sürecini yavaşlattığını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını vurguladı. Türkiye'nin barış ve istikrar hedefini destekleyen arabuluculuk rolüne dikkat çekti. Özellikle Filistin'deki insani trajedinin sonlandırılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti.

TBMM Başkanı, Finlandiya'yı demokrasi ve barış tecrübesi ile arabuluculukta örnek bir ülke olarak nitelendirerek, yeni bir küresel sistemin inşasında iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Görüşmeye, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, TBMM İdare Amirleri ve çeşitli milletvekilleri ile Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar katıldı.

Ziyaretin sonunda Kurtulmuş, Halla-Aho ile birlikte Genel Kurul Salonunu gezerek çalışmaları inceledi ve parlamentoyu selamladı.

Bu ziyaret, Türkiye'den Meclis Başkanı düzeyinde 12 yıl aradan sonra gerçekleştirilen resmi temas olmasının yanı sıra NATO iş birliği ve bölgesel barış mesajlarının güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.