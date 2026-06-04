Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrasında anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmî karşılama töreni düzenledi.

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'nin makam aracına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede süvariler eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Tören alanında iki ülkenin millî marşları çalınırken, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Karşılama töreninde ayrıca 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlayan Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte heyetlerini birbirlerine takdim etti. İki lider, Türk ve Nijer bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdikten sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmeler sonrasında heyetler arası toplantıya başkanlık eden liderler, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tchiani daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

'NİJER'İN TERÖRLE MÜCADELESİNİ TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ'

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini yalnızca ticari ve ekonomik alanlarla sınırlı görmediğini ifade eden Erdoğan, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi alanlarda da uzun vadeli iş birliklerine önem verdiklerini söyledi.

Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/Gcv7cXrQyY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2026

Sahel bölgesinde istikrarsızlığa neden olan terör örgütlerine karşı mücadelede dost ve kardeş ülkelerin yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, 'Sayın Tchiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz.' dedi. Erdoğan, ilişkileri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli iş birlikleri olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmî akşam yemeği vereceği bildirildi.