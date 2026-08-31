Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'e gitti. Erdoğan, 1 Eylül'deki zirve oturumunda hitap ederek liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Ankara Havalimanı'ndan havalandı.
Cumhurbaşkan Erdoğan, ziyaret kapsamında 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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