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Erdoğan: Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur

Cumhurbaşkan Erdoğan, ziyaret kapsamında 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Ankara Havalimanı'ndan havalandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'e gitti. Erdoğan, 1 Eylül'deki zirve oturumunda hitap ederek liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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