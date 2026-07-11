İzmir Bornova'da kurulan Doğanlar Kent Bostanı'nda kadınların ürettiği sebze ve meyveler, enflasyon olmadan piyasa değerinin altında satışa sunuluyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Bu pazarda enflasyon yok, çünkü üretim var' dedi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin en büyük kent bostanı olan Doğanlar Kent Bostanı'nda 278 kadın üreticiyle birlikte yazlık sebzelerin hasadına katıldı. Kent bostanlarının üretim ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Eşki, 'Bu pazarda enflasyon yok, çünkü üretim var' diyerek Karacaoğlan ve Yunus Emre mahallelerinde açılacak iki yeni bostanla yaklaşık 300 kadının daha üretime katılacağını açıkladı. Bornova Belediyesi'nin yedi kent bostanında bugün toplam 786 kadın doğal yöntemlerle sağlıklı gıda üreterek hem aile bütçesine hem de kent dayanışmasına katkı sağlıyor.

Bornova Belediyesi'nin kent tarımını destekleyen örnek projelerinden Doğanlar Kent Bostanı, yazlık sebzelerin hasat heyecanına sahne oldu. İlçedeki yedi kent bostanının en büyüğü olan alanda üretim yapan 278 kadınla bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, salçalık ve sofralık domates, acı ve tatlı biber, uzun patlıcan ile börülce hasadına katıldı. Kadın üreticilerle birlikte sebze toplayan Başkan Eşki, Bornova'nın bereketini büyüten kent bostanlarının hem aile bütçesine hem de toplumsal dayanışmaya önemli katkı sunduğunu söyledi.

Hasat sırasında konuşan Başkan Ömer Eşki, kent bostanlarının üretimin ve dayanışmanın simgesi haline geldiğini belirterek, 'Bornova için hasat zamanı. Yazlık ürünlerimizi topladı arkadaşlarımız. Domates, biber, patlıcan; Barış Manço'nun da dediği gibi, ve börülce... Evlere hasatlarımız gidiyor. Daha önce de demiştik; bu pazarda enflasyon yok. Çünkü üretim var.' dedi.

İki yeni Kent Bostanı müjdesi

Kent bostanlarının sayısını artıracaklarını da açıklayan Eşki, Karacaoğlan ve Yunus Emre mahallelerinde iki yeni kent bostanının daha hizmete açılacağını belirterek yaklaşık 300 kadının daha üretime katılacağını söyledi. Dönem sonuna kadar hedeflerinin yaklaşık 20 kent bostanına ulaşmak olduğunu ifade eden Eşki, 'Yaklaşık 3 bin ev hanımımızı kent bostanlarıyla buluşturmuş olacağız. Bornova çok bereketli, çok neşeli, çok mutlu. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza, üretici kadınlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

786 kadın toprağı üretime dönüştürüyor

Bornova Belediyesi'nin Doğanlar, EVKA-4, Mevlana, Işıkkent, Pınarbaşı, Altındağ ve Rafetpaşa'da oluşturduğu yedi kent bostanında bugün toplam 786 kadın ücretsiz tahsis edilen parsellerde üretim yapıyor. En büyük üretim alanı olan Doğanlar Kent Bostanı'nda 278 kadın, 24 metrekarelik parsellerinde yazlık sebzeler yetiştirerek hem ailelerinin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlıyor hem de komşularıyla paylaşım kültürünü güçlendiriyor.

Her türlü destek sağlanıyor

Belediye tarafından üreticilere parseller ücretsiz tahsis edilirken, fide desteği de yine Bornova Belediyesi tarafından sağlanıyor. Ata tohumları ve doğal üretim yöntemlerinin kullanıldığı bostanlarda kimyasal ilaç kullanılmadan sağlıklı gıda üretiliyor. Sezon öncesinde kadınlara tarımsal üretim, iklim değişikliği, su yönetimi ve verimli tarım konularında eğitimler verilerek sürdürülebilir üretim teşvik ediliyor.

Kent bostanlarında yetişen ürünlerin yanı sıra Yakaköy Doğal Tarım Çiftliği'nde elde edilen mahsuller de Kent Manavları ve Kent Lokantaları aracılığıyla üniversite öğrencileri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Bornova Belediyesi, 'bostansız mahalle bırakmamak' hedefi doğrultusunda üretimi ilçenin dört bir yanına yaymayı amaçlıyor.