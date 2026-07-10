Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, yüksek teknolojili üretimdeki artışa dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mayıs ayında sanayi üretiminin beş çalışma günü eksikliği nedeniyle yıllık bazda gerilediğini, ancak yılın ilk 5 ayında takvim etkisinden arındırılmış üretimin yıllık yüzde 1 arttığını belirtti.

Yüksek teknolojili üretimdeki gelişmeye vurgu yapan Bakan Şimşek, mayıs ayında bu alandaki yıllık artışın yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Savunma sanayiinde elde edilen başarının diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşınmasının hedeflendiğini belirten Bakan Şimşek, katma değerli üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılmaya devam edeceğini belirterek, geleneksel sektörlerin yaşadığı zorlukların da göz ardı edilmediğini, üretimin güçlü şekilde desteklenmeye devam edeceğini söyledi.