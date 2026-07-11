İzmir Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, İlçe Müdürü Eda Özden, teknik personel, üreticiler ve genç girişimci adaylarının katılımıyla teknik gezi programı kapsamında Urla'da faaliyet gösteren Berry Hill Çiftliği ziyaret edildi.

İZMİR (İGFA) - Teknik geziye Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız ile teknik personeli de eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, başta yaban mersini, ahududu ve tropik meyveler olmak üzere birçok ürünün topraksız tarım yöntemiyle üretildiği işletmede üretim süreçleri yerinde incelendi. Modern üretim teknikleri, yetiştiricilik uygulamaları ve sürdürülebilir tarım anlayışı hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

İşletmenin yalnızca taze meyve üretimiyle sınırlı kalmayıp, ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürerek markalaşma yolunda ortaya koyduğu başarılı girişimcilik modeli de katılımcılarla paylaşıldı. Üretimden işleme, paketleme ve pazarlamaya kadar uzanan süreçler yerinde incelenerek üreticilerimizin farklı üretim ve pazarlama modelleri hakkında bilgi edinmeleri sağlandı.

Gerçekleştirilen teknik gezi ile üreticilerin modern üretim teknikleri, katma değerli üretim anlayışı ve başarılı girişimcilik uygulamalarını yerinde incelemeleri sağlanırken, farklı üretim ve pazarlama modelleri hakkında bilgi ve deneyim kazanmalarına katkı sunuldu.