Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, üreticiler ve mahalle sakinleriyle buluştu. Mazot Desteği Projesi kapsamında hak sahibi üreticilere temsili olarak mazot kartlarını teslim eden Candan Başkan, Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi desteklemeye ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Muratlı ilçesinde gerçekleştirilen ilk mazot kartı dağıtımında üreticilerle sohbet eden Başkan Yüceer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçiye verilen desteğin önemine dikkat çekti. Mazot desteğinin yalnızca ekonomik bir katkı olmadığını belirten Candan Başkan, üreticinin alın terine sahip çıkan, üretimi teşvik eden ve kırsal kalkınmayı güçlendiren bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.

CANDAN BAŞKAN: 'SİZ YETER Kİ ÜRETİN, BÜYÜKŞEHİR YANINIZDA!'

Göreve geldikleri günden bu yana kırsal kalkınmaya yönelik destekleri önemli ölçüde artırdıklarını belirten Başkan Yüceer, 'Üreticilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin, Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarım, yalnızca bugünümüzün değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bu nedenle üreticimizin yükünü hafifletecek, üretimi güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimizi yaklaşık dört kat artırdık. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Tekirdağ, güçlü üreticilerle mümkündür' dedi.

Mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Candan Başkan, talep ve önerileri de dinledi. Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye yönelik hayata geçirdiği desteklerden duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler ise mazot desteğinin özellikle artan üretim maliyetleri karşısında önemli bir katkı sağlayacağını belirterek Başkan Dr. Candan Yüceer'e teşekkür etti.