Eren Holding bünyesinde faaliyet gösteren Modern Karton'un 850 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Kâğıt Üretim Tesisi (PM6), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Zonguldak'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı.

ZONGULDAK (İGFA) - 'Türkiye'nin Eren'i' vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Eren Holding A.Ş.; enerji, kâğıt, ambalaj, tekstil, perakende ve çimento başta olmak üzere faaliyet gösterdiği sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlarla ülke ekonomisine katma değer üretmeye, istihdamı desteklemeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor.

Eren Holding'in sürdürülebilir sanayi vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği, Modern Karton'un 6. büyük yatırımı olan Kâğıt Üretim Tesisi'nin (PM6) açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren, Modern Karton Yönetim Kurulu Başkanı Hamdullah Eren, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yöneticiler ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Modern Karton'un üretim gücünü artıran yeni üretim tesisi, 850 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçirildi. Yıllık 650 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisin devreye alınmasıyla Modern Karton'un toplam üretim kapasitesinin yıllık 2 milyon tona ulaşması hedefleniyor. Bu kapasite artışıyla şirketin hem Türkiye'de hem de global pazarlarda rekabet gücünü daha da artırması öngörülüyor. Tamamı %100 geri dönüştürülmüş atık kâğıt kullanılarak üretim gerçekleştiren tesis; ileri üretim teknolojisi, yüksek verimliliği ve çevre dostu üretim modeliyle öne çıkıyor.

Yeni üretim tesisi, Modern Karton'un sürdürülebilir üretim vizyonunu güçlendirirken, Türkiye kâğıt ve ambalaj sanayisinin dönüşümüne de katkı sunuyor. Tesisin, üretim kapasitesinin yanı sıra kaynak verimliliği, kalite standartları ve çevreye duyarlı üretim altyapısıyla sektörde önemli bir referans noktası olması hedefleniyor.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: 'Türkiye Yüzyılı'nda 'daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye' hedefini, sanayimizin tüm sektörlerinde yüksek katma değerli ve rekabetçi üretim anlayışını yaygınlaştırarak gerçek kılmaya kararlıyız' dedi.