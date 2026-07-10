Temelden çatıya, cepheden iç mekanlara ve tesisata kadar uygulanan doğru yalıtım çözümleri; yaz aylarında iç mekânların daha serin kalmasını sağlarken klima kullanımını azaltıyor, enerji maliyetlerini düşürüyor. Yalıtımın lider markası İzocam, yüksek performanslı yalıtım çözümleriyle yaz sıcaklarına karşı hem konforlu yaşam alanları hem de uzun vadeli enerji tasarrufu sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımı ve buna bağlı enerji tüketimi hızla yükselirken, doğru yalıtım uygulamaları hem yaşam konforu hem de enerji verimliliği açısından her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Türkiye yalıtım sektörünün kurucusu ve lider markası İzocam, çatı, cephe, tesisat ve iç mekânlara yönelik yüksek performanslı yalıtım çözümleriyle yaz sıcaklarının olumsuz etkilerini azaltırken, binaların daha düşük enerjiyle daha yüksek konfor sunmasına katkı sağlıyor.

Yalıtımın yalnızca kış aylarında değil, yaz döneminde de enerji verimliliğinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten İzocam Genel Direktörü Kerem Kürklü, 'Yalıtım denildiğinde çoğu zaman akla yalnızca kış aylarında ısı kayıplarını önlemek geliyor. Oysa doğru tasarlanmış ve standartlara uygun şekilde uygulanmış bir yalıtım sistemi, yaz aylarında da dışarıdaki sıcak havanın iç mekânlara geçişini önemli ölçüde sınırlandırıyor. Böylece yaşam alanları daha serin kalırken klima kullanım ihtiyacı azalıyor, enerji tüketimi ve işletme maliyetleri düşüyor. Yalıtım, dört mevsim boyunca konfor sağlayan ve uzun vadede enerji tasarrufuyla kendini amorti eden akıllı bir yatırımdır' diye konuştu.

Yeni TS 825 ile Soğutma Performansı da Ön Plana Çıktı

2025 yılında yürürlüğe giren TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı revizyonuyla birlikte enerji verimliliği yaklaşımında önemli bir dönüşüm yaşandığını da vurgulayan Kerem Kürklü, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yeni TS 825 standardı ile birlikte artık binaların enerji performansı yalnızca ısıtma ihtiyacına göre değil, soğutma ihtiyacına göre de değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, özellikle yaz aylarının uzun ve sıcak geçtiği bölgelerde doğru yalıtım uygulamalarının önemini daha da artırıyor. Güncellenen standart sayesinde iklim verileri daha hassas şekilde değerlendirilirken, binaların hem yaz hem de kış aylarında daha düşük enerji tüketmesi hedefleniyor. Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık üçte biri binalarda kullanılıyor ve bunun önemli bölümü ısıtma ile soğutmaya harcanıyor. Dolayısıyla doğru yalıtım uygulamaları hem kullanıcıların enerji maliyetlerini azaltıyor hem de ülkemizin enerji verimliliği ve düşük karbonlu kalkınma hedeflerine önemli katkı sunuyor.'

Çatı, Cephe ve Tesisatta Bütüncül Yalıtım Yaklaşımı

İzocam, yalnızca tek bir yapı elemanına değil; temelden çatıya, cepheden iç mekanlara ve tesisata kadar tüm uygulama alanlarına yönelik geniş ürün portföyüyle binalarda bütüncül enerji verimliliği sağlıyor.

Yaz aylarında güneş ışınlarına en fazla maruz kalan kırma çatılarda İzocam Çatı Şiltesi, düz çatılar ve teraslarda kullanılan İzocam Teras Çatı Levhaları, yüksek ısı yalıtımıyla iç mekânların aşırı ısınmasını önlerken, ses yalıtımı ve yangın güvenliği özellikleriyle de çok yönlü koruma sunuyor. İzocam Tekiz Solar Çatı Paneli ise çatıyı yalnızca koruyan değil, aynı zamanda enerji üreten bir yapı elemanına dönüştürerek sürdürülebilir yapılara değer katıyor.

Cephelerde kullanılan Manto İzopor Plus ve Manto Taşyünü çözümleri, dış ortamdan gelen sıcak havanın bina içerisine geçişini sınırlandırarak soğutma yükünü azaltıyor. Giydirme cephe uygulamalarında kullanılan İzocam Cephepan ise yüksek ısı yalıtımının yanı sıra ses yalıtımı ve A1 sınıfı yanmazlık özelliğiyle güvenli ve konforlu yaşam alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Enerji verimliliğinde çoğu zaman göz ardı edilen tesisat sistemleri de önemli tasarruf potansiyeli taşıyor. Kauçuk esaslı İzocamflex Boru ve Levha, yüksek ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlayarak tesisat sistemlerinin verimli çalışmasını destekliyor. 450°C'ye kadar dayanım sağlayan İzocam HT Camyünü Prefabrik Boru ise özellikle sıcak su tesisatlarında enerji kayıplarını azaltarak sistem performansını artırıyor.

Yalıtım, Enerji Tasarrufunun Ötesinde Uzun Vadeli Bir Yatırım

Açıklamasında binalara yalıtım yaptırırken nitelikli ürün seçimi ve kaliteli uygulamanın büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Kerem Kürklü, sözlerini şöyle tamamladı:

'Yalıtım yalnızca enerji faturalarını düşüren bir uygulama değildir. Aynı zamanda yapıların ömrünü uzatan, yaşam konforunu artıran, yangın güvenliğini destekleyen ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunan stratejik bir yatırımdır. İzocam olarak 60 yılı aşkın deneyimimiz, geniş ürün portföyümüz ve yenilikçi çözümlerimizle, yazın serin, kışın sıcak, dört mevsim boyunca güvenli ve enerji verimli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.'