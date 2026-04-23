Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 'iyilik medeniyeti' anlayışıyla hazırlanan 6 tırlık sağlık yardım konvoyunun İran'a gönderileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki uluslararası dayanışma çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden oluşan 6 tırlık yardım konvoyunun 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a ulaşacağını bildirdi.

Türkiye'nin köklü dayanışma geleneğine vurgu yapan Memişoğlu, insan sağlığını korumanın kutsal bir sorumluluk olarak görüldüğünü belirterek, 'İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemeyi, dayanışmanın bir gereği olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı. Hazırlanan yardımın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Memişoğlu, Türkiye'nin sınırları aşan bir iyilik hareketiyle sağlık desteğini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Sağlığı korumanın mukaddes olduğuna inanıyoruz. İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemeyi, dayanışmanın bir gereği olarak görüyoruz.



Bu köklü dayanışma ruhuyla hazırladığımız ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım: — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) April 22, 2026

Bakan Memişoğlu, mesajında 'Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun' diyerek, yardım konvoyunun bölge halkına katkı sağlamasını temenni etti.