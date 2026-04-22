Türkiye, Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesinde kilit rol üstlenecek.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Başkan Duran, zirvenin yalnızca diplomatik bir buluşma değil, küresel güvenlik açısından kritik bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, NATO içinde sorumluluk üstlenen ve çözüm üreten bir aktör olarak öne çıktığını belirten İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkenin kriz yönetimindeki etkin rolüne dikkat çekti. Jeostratejik konumu ve İttifak'a olan bağlılığıyla Türkiye'nin transatlantik güvenliğin merkezinde yer almaya devam ettiğini ifade eden Duran, Ankara'daki zirvenin barış, istikrar ve kolektif güvenliğin güçlendirilmesi açısından önemli mesajlar vereceğini kaydetti.