ANKARA (İGFA) - Türkiye, Hindistan'da bazı medya kuruluşlarında yer alan ve 'Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemleriyle bağlantılı olduğu, terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı' yönündeki haberleri asılsız ve manipülatif olarak nitelendirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu tür iddiaların iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulandı.

Türkiye, açıklamasında, her türlü terör eylemini nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kesin bir biçimde reddettiğini ve uluslararası toplumla iş birliği içinde terörle mücadelede öncü rol üstlendiğini belirtti. Ülkenin Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Küresel Stratejisi'ne aktif katkı sağladığı ve NATO'nun terörle mücadele politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynadığı hatırlatıldı.

Yetkililer, Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaların ülkemizin uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yaptığı katkıları gölgelemeye yönelik olduğunu belirterek, kamuoyunun bu tür dezenformasyon içerikli haberleri ciddiye almaması gerektiğini vurguladı.