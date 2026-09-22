Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası'na ev sahipliği yaptığını belirterek, COP31 kapsamında bu ülkelerin yeşil sanayileşme süreçlerini destekleyecek küresel bir mekanizmaya öncülük edileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmenin Kolaylaştırılması mekanizmasının tanıtım toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler'de En Az Gelişmiş Ülke kategorisinin 1971'de oluşturulduğunu hatırlatarak, aradan geçen yıllarda yalnızca 8 ülkenin bu kategoriden çıktığını belirtti.

Günümüzde 44 ülkenin En Az Gelişmiş Ülkeler kategorisinde yer aldığı ifade edilirken, BM verilerine göre bu ülkeler yaklaşık 1,1 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor.

cop31 kapsamında destek mekanizması

Türkiye'nin En Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankası'na ev sahipliği yaptığını vurgulayan Kacır, Türkiye'de gerçekleştirilecek COP31 kapsamında söz konusu ülkelerin yeşil sanayileşme süreçlerine yönelik küresel bir destek mekanizmasına öncülük edileceğini açıkladı.

????BM Genel Merkezi, New York



En Az Gelişmiş Ülke tanımı Birleşmiş Milletler'de 1971'de kabul edildiğinde dünyada 25 ülke bu kategoride idi.



Aradan geçen 55 yılda kalkınmada mesafe kat ederek bu kategoriden çıkan ülke sayısı sadece 8 oldu.



Eklenen yeni ülkelerle bugün bu: pic.twitter.com/ANw6qg9rod — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 22, 2026

Bakan Kacır, paylaşımında mekanizmanın tanıtım toplantısına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rabab Fatima, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, eski Bakan ve BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktör adayı Mehdi Eker ile ülke ve uluslararası kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.