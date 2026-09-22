Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası akademik ve teknolojik iş birliklerini geliştirmek amacıyla Çin'in Chengdu kentinde önemli temaslarda bulundu. Görüşmelerde sağlık, biyoteknoloji, yapay zekâ, dijital ekonomi ve teknoloji transferi alanlarında iş birliği fırsatları ele alınırken, AI Digital Innovation & Intelligent Park ile iyi niyet ve iş birliği protokolü imzalandı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi, uluslararasılaşma, araştırma ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç'ın başkanlığındaki heyet, Çin'in Chengdu kentinde akademik ve teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli temaslarda bulundu.

DEÜ Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen temaslara; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, İİBF Dekanı Prof. Dr. Halim Kazan, DEPARK Genel Müdürü ve İMYO öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kökten Ulaş Birant katıldı.

Temasların gerçekleştirildiği Chengdu'da, üniversitenin araştırmacıları ve girişimcilerine hizmet sunmak amacıyla açılan Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK Bilimsel Teknoloji İş Birliği Üssü de bulunuyor.

DEÜ'DEN ÇİN'DE AKADEMİK VE TEKNOLOJİK İŞ BİRLİĞİ TEMASLARI

DEÜ heyeti, Jinniu District Investment Promotion Bureau, AI Digital Innovation & Intelligent Park ve Chengdu University of Traditional Chinese Medicine üst yöneticileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle sağlık ve biyoteknoloji alanında akademik iş birlikleri, yapay zekâ ve dijital ekonomi alanlarındaki yatırım fırsatları, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmalar ve fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar arasında ayrıca farklı alanlardaki deneyimler ve iyi uygulama örnekleri paylaşılırken, teknoloji temelli bölgesel kalkınmaya yönelik uygulanabilir iş birliği modelleri değerlendirildi.

AI DIGITAL INNOVATION & INTELLIGENT PARK İLE PROTOKOL İMZALANDI

Çin'de gerçekleştirilen temasların önemli başlıklarından biri de yeni iş birliklerinin somutlaştırılması oldu.Bu kapsamda AI Digital Innovation & Intelligent Park ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında iyi niyet ve iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle birlikte akademik çalışmalar, teknoloji transferi, girişimcilik ve yatırım alanlarında yeni iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı.