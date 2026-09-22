New York Atatürk Okulu yeni eğitim yılına hem öğrencilerin heyecanı hem de mezunlara yönelik dikkat çeken bir müjdeyle başladı! 55 yıllık eğitim yolculuğunda yeni bir sayfa açılırken, 15 bin dolarlık burs desteği için de düğmeye basıldı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) bünyesinde faaliyet gösteren New York Atatürk Okulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılına düzenlenen açılış programıyla başladı. Öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve mezunları bir araya getiren programda Türkçe eğitiminin, kültürel değerlerin ve Amerika'da büyüyen yeni nesillerin kökleriyle bağlarını korumasının önemi vurgulandı.

New York'ta gerçekleştirilen yeni eğitim yılı açılışını ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli de yerinde takip etti.

YENİ EĞİTİM YILI İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

New York Atatürk Okulu'nun yeni dönem açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda, online eğitim alan öğrencilerin de derslerine başladığı belirtilirken, salondaki öğrenciler ve veliler yeni eğitim yılının heyecanını birlikte yaşadı. Açılış sonrasında New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Ahmet Köroğlu sahneye davet edilerek öğrencilere, velilere ve eğitimcilere seslendi.

Konuşmada eğitimin Türk toplumunun tarihsel ve kültürel birikimindeki önemine dikkat çekilirken, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözü hatırlatıldı.

BERNA GÜRDAL: 55 YILLIK HİKAYENİN YENİ SAYFASINI AÇIYORUZ

Programın devamında Amerika Türk Kadınlar Birliği Başkanı Berna Gürdal sahneye davet edildi. Atatürk Okulu'nun 55 yıllık eğitim yolculuğuna dikkat çeken Gürdal, 'Bugün sadece yeni eğitim yılına başlamıyoruz. 55 yıldır devam eden güzel bir hikayenin yeni sayfasını açıyoruz' sözleriyle öğrencilere seslendi. Yeni dönemde öğrencilerin Türkçe konuşacağını, resimler yapacağını, şarkılar söyleyeceğini, kültürlerine ilişkin yeni bilgiler öğreneceğini ve yeni arkadaşlıklar kuracağını belirten Gürdal, çocukların okulun kalbi olduğunu vurguladı.

ATATÜRK OKULU MEZUNLARINA 15 BİN DOLARLIK BURS DESTEĞİ

Berna Gürdal konuşmasında, Atatürk Okulu mezunlarına yönelik yürütülen burs çalışmasını da duyurdu.

Programda, Atatürk Okulu mezunlarının akademik yolculuklarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen TWLA-TPF Changemaker Scholarship programı da öne çıkan başlıklardan biri oldu. Amerika Türk Kadınlar Birliği (TWLA/ATKB) ile Turkish Philanthropy Funds (TPF) iş birliğinde yürütülen programla, toplum hizmetinde aktif rol alan Atatürk Okulu mezunlarının lisans ve lisansüstü eğitimlerine destek sağlanması hedefleniyor.

ATKB Başkanı Berna Gürdal, bu amaçla 7 bin 500 dolarlık katkı sağlandığını belirterek, toplumun desteğiyle aynı miktarda bağış toplanması halinde fonun 15 bin dolara ulaşacağını açıkladı. Gürdal, Türk-Amerikan toplumunu kampanyaya destek olmaya çağırarak, Atatürk Okulu'nda başlayan eğitim yolculuğunun mezuniyet sonrasında da gençlerin yanında olmaya devam edeceği mesajını verdi.

Programın devamında Atatürk Okulu'nun 2021 yılı mezunlarından Naz Ölmez konuşmasını gerçekleştirdi. Amerika'da doğduğunu ve ikiz kardeşiyle birlikte 4,5 yaşından itibaren her cumartesi Atatürk Okulu'na gelmeye başladığını anlatan Ölmez, çocukken hafta sonu yeniden okula gitmenin önemini tam olarak anlayamadığını ancak yıllar sonra bunun kendisine kattığı değerleri çok daha iyi gördüğünü söyledi.

Mezunların konuşmalarının ardından New York Atatürk Okulu Müdürü Ayça Ergisi öğrencilere ve velilere seslendi. Erol Gülistan ve Naz Ölmez'in eğitim yolculuklarını örnek gösteren Ergisi, Atatürk Okulu'nda yetişen çocukların ilerleyen yıllarda Türk-Amerikan toplumuna katkı sunabilmelerinin temelinde Türkçe öğrenmenin ve kültürleriyle bağlarını korumanın bulunduğunu vurguladı. Özellikle küçük yaşta okula başlayan çocukların ailelerine seslenen Ergisi, eğitimde devamlılığın önemine dikkat çekti.

Ergisi'nin konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise ailelere yönelik Türkçe çağrısı oldu. Çocukların Türkçeyle bağının yalnızca okulda geçirilen saatlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Ergisi, velilere, 'Evinizde Türkçe konuşun lütfen' diye seslendi.

Ailelerden çocuklarıyla günlük yaşamlarında Türkçe konuşmalarını isteyen Ergisi, Türkçeyi Amerika'da yetişen çocukların sahip olduğu özel bir değer olarak nitelendirdi. 'Bu güzel süper gücümüzü kullanalım ve Türkçe konuşalım' diyen Ergisi, dilin gelecek nesillere aktarılmasında ailelere önemli görev düştüğünün altını çizdi.

Eğitim Kadrosuna Özel Teşekkür

Programın son bölümünde New York Atatürk Okulu'nun eğitim kadrosu için özel bir teşekkür bölümü gerçekleştirildi. ABDPost.Com'un haberine göre yeni eğitim döneminde görev alan öğretmenler tek tek sahneye davet edilerek öğrencilere ve velilere tanıtıldı.

Eğitim kadrosunun tanıtılmasının ardından programın son bölümünde öğrenciler ve katılımcılar hep birlikte Andımız'ı okudu.

Ardından öğretmenler öğrencileriyle birlikte sınıflarına geçerken, New York Atatürk Okulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersleri başladı.

Amerika Türk Kadınlar Birliği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren New York Atatürk Okulu, 55 yıllık eğitim yolculuğunda böylece yeni bir sayfa daha açtı.