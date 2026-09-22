ANKARA (İGFA) - Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen ve çocukların dijital dünyada korunmasına odaklanan etkinliğe katıldı.

Türkevi'nden yürüyerek etkinlik alanına geçen Emine Erdoğan, davete katılan lider eşlerini kapıda tek tek karşılayarak sohbet etti. Programda konuşan Emine Erdoğan, BM'nin kuruluşundan bu yana ülkeler arasında iyi niyetli iş birliğine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, insanlığın ortak sorunlarına ortak çözümler üretme idealinin en önemli adreslerinden biri olduğunu söyledi.

'ÇOCUKLAR HEDEF KİTLEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Çocukların insanlığın geleceğe uzanan en kıymetli halkası olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, dijital platformların çocukları yalnızca kullanıcı profiline indirgediğini belirtti. Çocukların dikkatini ekranda tutmak için geliştirilen sistemlerin, onları savunmasız bıraktığını ifade eden Erdoğan, ekran maruziyetinin çocukların ruhsal ve biyolojik gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

'EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAMAK BASİT BİR İRADE MESELESİ DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanlığından aktarılan habere göre dijitalleşmenin yan etkilerine karşı bireysel tedbirlerin yeterli olmadığını dile getiren Emine Erdoğan, çocuk güvenliğinin yalnızca ebeveynlerin sorumluluğuna bırakılamayacağını söyledi. Güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir unsur değil, tasarımın başlangıç noktası olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin çocukların sosyal medya kullanımına yönelik çeşitli önlemleri erkenden uygulamaya koyduğunu anımsatan Emine Erdoğan, küresel teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin ayrı düzenleme yapmasının standartlaşmayı engellediğini ifade etti. Bu nedenle BM çatısı altında ortak küresel standartlar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.Erdoğan, düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarıyla ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışının oluşturulmasını ve teknoloji şirketlerinin çocukların korunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini istedi.

Etkinliğin açılışında Belçika Kraliçesi Mathilde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Ahmet Yiğit Başoğlu da konuşma yaptı. Programda çok sayıda ülke liderinin eşi de yer aldı. Kapanışta UNICEF Çocuk Koruma Direktörü Sheema Sen Gupta ile BM Genel Sekreterinin Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid söz aldı.

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da çocukların dijital dünyanın risklerine karşı korunmasının ancak küresel iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı.