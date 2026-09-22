Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD diplomatik ilişkilerinin 100. yılı etkinliğinde iş birliği, yatırım ve savunma sanayii vurgusu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' etkinliğine katıldı.

ABD ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan'ın da yer aldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikinci yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

'BAŞKAN TRUMP'LA SAMİMİ DİYALOĞUMUZ İLERLEME SAĞLADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen diyaloğun ikili ilişkilere önemli katkı sunduğunu belirterek, geçen yıl Washington'daki görüşmenin ardından Trump'ın temmuz ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretin köklü müttefiklik ilişkilerini pekiştirdiğini ifade etti.

'100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ ULAŞILABİLİR'

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda ikiye katlandığını vurgulayan Erdoğan, 2025'te 38 milyar doları aşan ikili ticaretin bu yılın ilk sekiz ayında 28 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonunda 40 milyar dolar seviyesinin aşılacağını belirten Erdoğan, ABD ile birlikte belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin stratejik coğrafyası ve ekonomik dayanıklılığı sayesinde yatırımcılar için cazip bir ülke olduğunu belirterek, 'Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır' dedi.

'100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' Etkinliği https://t.co/WxIfHM1kQh — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 22, 2026

'TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 24 yılda önemli ekonomik mesafe kat ettiğini ifade ederek, milli gelirin 236 milyar dolardan 1,8 trilyon dolara yükseldiğini, kişi başına düşen gelirin de 2026 sonunda 20 bin doları aşmasının beklendiğini söyledi. 2023 deprem felaketinin ardından şehirlerin yeniden inşasında önemli ilerleme sağladıklarını belirten Erdoğan, 455 binden fazla konutun tamamlanarak afetzedelere teslim edildiğini aktardı.

Nisan ayında açıklanan yatırım programıyla dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birinin yürürlüğe konulduğunu belirten Erdoğan, kurumsal vergi oranının bazı alanlarda düşürüldüğünü ve yatırımcıların Türkiye üzerinden operasyonlarını yönetmeye davet edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı yatırımcıların Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanması için iş dünyasına da görev düştüğünü ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Konuşmasında enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji ve nükleer-LNG alanlarındaki iş birliğinin geliştirilebileceğini söyleyen Erdoğan, savunma sanayiinde de iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde dünya çapında dikkat çeken bir aktör haline geldiğini belirten Erdoğan, savunma ihracatının 10 milyar doların üzerine çıktığını ve Türkiye'nin kısa süre içinde bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki güçlü bağların diplomatik ilişkilerin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni etti.

Programda, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim edildi.