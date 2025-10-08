Yalnızlaşan, yaş almış bireylerin bakım, ev içi aktiviteleri ve öz yeterlilikleri için gerekli konut tasarımı ve şehir planlamalarının elzem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ömer Şevgin, 'Yaşlı dostu şehirler inşa edilerek yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırabiliriz.' dedi. 'Yaşlı dostu' bir ev tasarımında ergonomik düzenlemelerin hayati önem taşıdığını dile ge

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlıklı Yaş Alma Çalışma Grubu Başkanı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Şevgin, yaşlıların yalnız yaşam sürmeleri ve 'yaşlı dostu evler' konusuna değindi.

Yalnızlık ve tek başına olma halinin sadece fiziksel değil zihinsel olarak da bir 'izole olma algısı' olarak tanımlanabildiğini kaydeden Doç. Dr. Ömer Şevgin, 'Yalnızlık yaş almış kişiler arasında sık görülen bir olgu ve neredeyse her üç kişiden birini etkiliyor. Ayrıca beş yaşlı bireyden biri kronik olarak yalnız olarak sınıflandırılmaktadır. Yaşlı nüfus tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış eğilimindedir. Ülkemizde son 1 yılda toplam nüfusun yüzde 10'unu geçen yaşlı nüfus giderek yalnızlaşıyor. Bu değişimin nedenleri arasında aile bağlarının zayıflaması, eşlerden birinin vefat etmesi, boşanmaların artması, çocuk sahibi olma isteğinin azalması, sosyoekonomik faktörler, çocukların bireyselleşme ve özgür yaşama istekleri sayılabilir. Bu ve benzeri faktörlerle yalnızlaşan yaşlılara yönelik stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir' diye konuştu.

'YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER' GEREKLİLİK HALİNE GELDİ

Yalnızlaşan yaş almış bireylerin bakım, ev içi aktiviteleri ve öz yeterlilikleri için gerekli konut tasarımı ve şehir planlamalarının elzem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ömer Şevgin, yaşlı dostu şehirlerin inşa edilerek yaşlıların yaşam kalitesini artırabileceklerini belirterek, 'Aynı zamanda dikey yapılaşma yerine yatay mimari kullanarak üretilen doğa ile iç içe bir yaşamda hem bizim hem yaşlılarımızın yaşam standartlarını olumlu yönde etkileyecektir. Yollarda kaldırımların geniş ve düz zemin olması, kaldırımların kaydırmaz malzemelerden yapılması, yollarda sensörlü trafik ışıklarının bulunması, kaldırım kenarlarında bariyerlerin bulundurulması, üst geçitlerde asansörlerin olması gibi şehir planlamalarının yapılması gerekmektedir. dedi.

Yaş almış bireylerde en sık rastlanan kazaların ev içinde meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Ömer Şevgin, 'Özellikle düşmeler, çarpmalar ve mutfak da yaşanan kesici delici malzemelerle meydana gelen kazalar en sık karşılaşılan kazalar diyebiliriz. Kazaların meydana geldiği ev bölümlerinde ilk sırada banyo, tuvalet ve merdivenler gelmektedir. Düşmelerin genellikle gece ve sabaha karşı olması da en sık karşılaştığımız tablo' diye konuştu.

Kazaları önlemenin en etkili yolunun tedbir almak olduğuna işaret eden Doç. Dr. Ömer Şevgin, yaşlı dostu bir ev tasarımında ergonomik düzenlemelerin hayati önem taşıdığını dile getirdi. Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı ev sistemlerinin yaşlılar için önemli avantajlar sunduğunu da ekleyen Doç. Dr. Ömer Şevgin, 'Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı ev sistemleri de bu konuda yaş almış bireyler için oldukça önemli işlevler yapmakta ve hayatları kolaylaştırdığını söyledi.