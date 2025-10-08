Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Duvarda Sanat, Şehirde Hayat' yarışması kapsamında genç sanatçılar, kenti güzelleştirecek tasarımlarını duvarlara taşıdı.

MANİSA (İGFA) - Projenin merhum Başkan Ferdi Zeyrek'in vizyonuyla hayata geçtiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Daha estetik, daha yaşanabilir, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamaktan keyif aldığı bir şehir hayatı oluşturmak istiyoruz. Eğer şehrin en karanlık noktalarından biri olan bir viyadükten geçerken bile insanlar 'Ne kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz' diyebiliyorsa, işte o zaman bu amaca ulaşmışız demektir' dedi.

'Duvarda Sanat, Şehirde Hayat' projesi kapsamında düzenlenen yarışmada, sanatı ulaşılabilir kılmak ve şehir estetiğine kalıcı bir kimlik kazandırmak hedeflendi. Yarışmaya, 49 projede 62 kişi katılım sağladı. Manisa'nın en önemli noktalarından biri olan Mimar Sinan Bulvarı'na estetik bir kimlik kazandıracak projenin kazananları Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ali Kılıç, Ata Temiz ve Ulaş Aydın, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Anıl Ceylan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Meydan, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

'CANI GÖNÜLDEN DESTEKLEDİK'

Törende konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Meydan, 'Güzel Sanatlar Fakültesi olarak İzmir'de ve diğer şehirlerde şehir estetiği ve kültürüyle ilgili birçok çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir önerisini duyduğumuzda biz de katılmayı canı gönülden destekledik. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin verdiği tüm emeklere teşekkür ediyoruz' dedi.

'ÇOK GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKTI'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Duvar'da Sanat, Şehirde Hayat' projesinin önemine değinerek, 'Ne yazık ki şehirlerimiz estetik açıdan çok da iç açıcı bir durumda değil. Genellikle önceliğimiz işlevsellik oluyor; bu nedenle mimaride estetik kaygılar çoğu zaman geri planda kalıyor. Özellikle viyadükler ve köprü altları gibi alanlar, şehirlerin en estetikten uzak bölgeleri haline geliyor. İşte tam da bu noktada, bu alanlara dokunmak isteyen bir belediye başkanımız vardı; merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek. Geçtiğimiz yıl bu vizyoner proje fikrini ortaya koymuştu. O dönemde bazı eleştiriler alsa da bugün baktığımızda, farklı bir bakış açısıyla çok değerli bir adım atıldığını görüyoruz. Ortaya çıkan çalışmalar gerçekten takdire şayan. Bu projeyle hem kent estetiğine katkı sağlanıyor hem de sanat halka ulaşıyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve birlikte çalıştığımız Dokuz Eylül Üniversitesi'nin değerli hocalarına ve öğrencilerine gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

'ESERLERİ ŞEHRİN FARKLI ALANLARINDA DA DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Sadece ödül vermenin yeterli olmadığını, asıl amacın bu eserleri şehrin farklı noktalarına taşımak olduğunu söyleyen Başkan Besim Dutlulu, 'Geçtiğimiz her yerde karşımıza çıkan soğuk beton duvarları güzelleştirmek istiyoruz. Bu eserleri sadece viyadük ve köprü altlarında değil; kültür merkezlerinde, belediye hizmet binalarında ve kamusal alanlarda da değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Amacımız, şehrimizin dört bir yanını sanatla buluşturmak. Manisa'mıza ne kadar fazla sanat eseri kazandırabilirsek, o kadar mutlu oluruz. Çünkü inanıyoruz ki sanat, yaşadığımız mekânlara sadece estetik değil, aynı zamanda ruh da katar' diye konuştu.

'FERDİ BAŞKANIMIZIN SAYESİNDE OLAN BİR PROJE'

Manisa'nın doğal güzellikleri ve yeşil dokusuyla özel bir şehir olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehri estetik açıdan daha da zenginleştirmek istediklerini belirterek, 'Daha estetik, daha yaşanabilir, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamaktan keyif aldığı bir şehir hayatı oluşturmak istiyoruz. Eğer şehrin en karanlık noktalarından biri olan bir viyadükten geçerken bile insanlar 'Ne kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz' diyebiliyorsa, işte o zaman bu amaca ulaşmışız demektir. Merhum Ferdi Başkanımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bu proje gerçekten onun vizyonu sayesinde hayata geçmiş bir çalışma. Bizler de bu değerli projeyi sürdürebildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. İnşallah bu eserleri Manisa'nın duvarlarında, viyadüklerinde göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen 'Duvarda Sanat, Şehirde Hayat' öğrenci tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ali Kılıç, Ata Temiz ve Ulaş Aydın takdim etti.

Dereceye giren isimler ise şöyle oluştu;

Cumhuriyet Kavşağı

Zeynep ŞenÇağrı DoğanYasin Apa

Mansiyon- Melis Kunç ve Nurkan Yıldırım

Alparslan Türkeş Kavşağı

Rümeysa CopYasin ApaŞevval Naz Köken

Mansiyon: Nastaran Niknamı ve Melek Haslofça

Devlet Bahçeli Kavşağı

Yasin ApaMelis Kunç ve Nurkan YıldırımAsya Timur