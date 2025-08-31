İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 19 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 198 şüphelinin yakalandığını, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Operasyonlar, çevrim içi çocuk istismarı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarını hedef aldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 günde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik 19 il merkezli operasyonlarda 198 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli operasyonlar, Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli ve Ordu’da gerçekleştirildi.

Yakalanan 49 şüpheli tutuklanırken, 10’u hakkında adli kontrol kararı uygulandı; diğerlerinin ise işlemleri sürüyor.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1962042217876398088

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptığı, bahis oynattığı, yasa dışı para transferine aracılık ettiği ve suç gelirlerini akladığı belirlendi.

Ayrıca, “araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” temalarıyla dolandırıcılık yaparak vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişip haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerle suç ve suçlularla mücadelelerinn kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.