Yeşilay’ın 2011 yılından bu yana düzenlediği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nun 12’ncisi, 1 Haziran 2025 Pazar günü "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla tüm Türkiye’de aynı gün gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en geniş katılımlı bisiklet etkinliklerinden biri olan Yeşilay Bisiklet Turu, bu yıl da binlerce kişiyi bir araya getirerek bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturdu. Sporun hayatımızdaki önemine dikkat çeken ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlayan tur, her yaştan katılımcıyla büyük coşku içinde tamamlandı.

Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’ndaki buluşmaya aralarında aileler ve çocukların da bulunduğu çok sayıda bisikletlinin yanı sıra Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Yeşilay genel başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

“YEŞİLAY OLARAK SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ”

Tur öncesi konuşan Yeşilay Genel Başkanı Dinç, “Yeşilay’ın 105 yıllık mücadelesinin en önemli ayağını önleme faaliyetleri oluşturuyor. Sporla, sanatla bağımlılıkların karşısında duruyor, mücadelemizi, toplumumuzun tüm kesimlerine yayıyoruz. 2011 yılından beri Yeşilay Geleneksel Bisiklet Turu’nu düzenliyor, binlerce kişi bağımlılıklara karşı duruşumuzu gösteriyoruz. Burada bir araya gelen tüm katılımcılarımızdan Yeşilay’ın mücadelesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Tek bir insanımızı tek bir canımızı bağımlılıklara teslim etmemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Zararlı alışkanlıklara ve bağımlılıklara karşı sporun en güçlü kalkan olduğunun altını çizen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Bağımlılıklara karşı dirençli ve sağlıklı nesiller için sporun gücüne, iyileştirici etkisine inanıyoruz.” dedi.

12. Yeşilay Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı saat 09.00’da, Sepetçiler Kasrı’ndan başlayarak sırasıyla Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe, Kabataş, Karaköy, Galata Köprüsü rotasını takip ederek yeniden Sepetçiler Kasrı’nda tamamlandı. Turun İstanbul ayağına bine yakın bisikletsever katıldı.

Diğer illerde ise şehirlerin önemli merkezlerinden geçen parkurlarla katılımcılar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Türkiye Sigorta, Ziraat Katılım, Bisan, Shimano ve Kahve Dünyası’nın katkı sunduğu turda pedallar, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak için çevrildi.

Tur sonunda, katılımcılar hediye bisiklet çekilişine katıldılar. 10 adet bisiklet çekilişle sporculara takdim edildi.