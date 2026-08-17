BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Fazlı Eryılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele etti.

Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyon, büyük heyecana sahne oldu. Daha önce ülkemize dünya üçüncülüğü sevinci yaşatan Fazlı Eryılmaz, şampiyonada rakipleri karşısında başarılı bir performans sergiledi ve finale yükseldi.

Finalde Azerbaycan'dan Omar Gulmammadov'la karşılaşan Eryılmaz, rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Altın madalya kazanan Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Fazlı Eryılmaz, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya güreş sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyespor Başkanı Sezer Sezgin'e de çok teşekkür ediyorum. Her daim yanımızda oldular. Yine aileme çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk nasip olduğu için çok mutluyuz' dedi.