ORDU (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle 'Mardin-Ordu Kültür Köprüsü Yaz Deneyim Programı' hayata geçirildi. Program kapsamında Mardin'den gelen yaklaşık 25 genç, yaklaşık 25 gün süreyle Ordu'da misafir ediliyor.

Program ile gençler hem çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanıyor hem de Ordu'nun tarımsal, kültürel ve turistik değerlerini yakından tanımaları amacıyla hazırlanan program kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait fındık bahçelerinde çeşitli tarımsal faaliyetler gerçekleştiriyor.

Gençlere fındık hasadı, fındık tarımıyla ilgili temel bilgiler, dikey fileleme teknikleri ve tarımsal üretimin farklı aşamaları konusunda uygulamalı deneyim çalışmaları düzenleniyor.

MARDİN İLE ORDU ARASINDA KALICI BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ KURULMASI HEDEFLENİYOR

Bu süreçte gençlere İŞKUR tarafından günlük 1.375 TL cep harçlığı ödenmesinin yanı sıra iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası da yine İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Program ayrıca gençlerin çalışma hayatıyla tanışmalarının yanı sıra farklı bir ilin kültürünü, üretim biçimini ve sosyal yaşamını deneyimlemelerine imkân sağlayan bir 'kültür ve deneyim köprüsü' niteliği taşıyor. Programın Mardin ile Ordu arasında kalıcı bir kültür köprüsü kurulmasına katkı sağlaması da hedefleniyor.