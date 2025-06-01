Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen Ultra Sümela 2025, 7 ülkeden 253 koşucuyu Sümela Manastırı’nın eteklerinde buluşturdu. Üç farklı parkurda rekorlar kırılan yarış, doğa ve tarihle iç içe bir deneyim sundu.TRABZON (İGFA) - T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün desteklediği etkinlik, Asperox ve Doca Textile sponsorluğunda gerçekleşti. Radyo D, yarışın coşkusunu Türkiye’ye taşıdı. 78 Event’in organizasyonuyla hayata geçen Ultra Sümela, sürdürülebilir spor anlayışıyla dikkat çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Altındere Vadisi Milli Parkı’nda düzenlenen Ultra Sümela 2025, muhteşem bir atmosferde tamamlandı. Üçüncü kez organize edilen patika koşusu, Almanya, Belarus, Büyük Britanya, Gürcistan, İran, Rusya ve Türkiye’den 253 sporcuyu Karadeniz’in büyüleyici doğasında bir araya getirdi. Sümela Manastırı’nın tarihi dokusu eşliğinde gerçekleşen yarış, 61K Ultra Sümela, 22K Altındere Medium Trail ve 12K Maçka Short Trail parkurlarında nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Sabah 07:00’de startı verilen yarış, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas tarafından başlatıldı. Sporcular, yemyeşil ormanlar, sarp kayalıklar ve derin vadiler arasında koşarak hem fiziksel hem de ruhsal bir yolculuk yaşadı. 61K parkuru, 2000 metre irtifa tırmanışıyla dayanıklılık sınırlarını zorladı.

REKORLAR VE BAŞARILAR

61K Ultra Sümela’da erkeklerde Kemal Kukul (6:13:28) birinciliği, Anthon Kavtasev (6:18:37) ikinciliği, Şakir Atmaca (6:46:41) üçüncülüğü aldı. Kadınlarda Tatiana Maksimova (8:20:30) birinci, Cemile Çelik (10:27:05) ikinci oldu.

22K Altındere Medium Trail’de erkeklerde Aykut Kırsay (2:08:41), kadınlarda Nilüfer Kemal Ogyl (2:54:26) birinci oldu.

12K Maçka Short Trail’de erkeklerde Tuncay Uzuner (1:06:14), kadınlarda Hava Terzi (1:22:39) ipi göğüsledi.

Ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi.

Ultra Sümela, sporcuları Karadeniz’in sisli zirveleri, dere kenarları ve Sümela Manastırı’nın tarihi mirasıyla buluştururken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasında, “Ultra Sümela, sporun doğayla uyumunu ve Trabzon’un eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıttı” ifadeleri yer aldı.