Konya Büyükşehir Belediyesporlu pedallar, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya daha imza attı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, Milli Takım adına yarıştıkları '4. Budapeşte GP Pist Yarışları'nda elde ettikleri sonuçlarla başarılı performanslarını sürdürdü.

Yılmaz, 1 altın, 2 gümüş madalya kazanırken; Tarakcı 1 gümüş madalya elde etti. Milli bisikletçiler, 14-18 Ekim tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde önemli bir başarı elde etti.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan '4. Budapeşte GP Pist Yarışları', Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi.

Organizasyonda Milli Takım formasıyla mücadele eden Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

RAMAZAN YILMAZ'DAN 3 MADALYA

Konya Büyükşehir Belediyesporlu başarılı sporcu Ramazan Yılmaz, organizasyonda üç kez podyuma çıktı. Elimination disiplininde altın madalya kazanan Yılmaz, Points ve Omnium disiplinlerinde ise gümüş madalya elde etti.

Budapeşte'de üç madalyayla organizasyonu tamamlayan Ramazan Yılmaz, bu sonuçlarla birlikte Dünya Şampiyonası kotasını da garantiledi.

MUSTAFA TARAKCI'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu Mustafa Tarakcı da Elimination yarışında gösterdiği başarılı performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Konya'yı milli takım formasıyla uluslararası arenada başarıyla temsil eden Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, elde ettikleri derecelerle milli takımın Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda önemli puanlar kazandırdı.

MİLLİ TAKIMDAN 4 MADALYA

Pist Bisikleti Milli Takımı, 4. Budapeşte GP Yarışları'nı 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcuların elde ettiği dereceler hem Konya'nın bisiklet alanındaki gücünü hem de milli takımın uluslararası organizasyonlardaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Milli bisikletçiler, 14-18 Ekim tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde önemli bir başarı elde ederek şampiyona hazırlıklarını güçlendirdi.