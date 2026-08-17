Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK karşılaşmasında tribünlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkçe ve Kürtçe hazırlanan 'Sahada Rakip, Kardeşlikte Biriz, Terörsüz Türkiye' pankartı asıldı

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasındaki Süper Lig ilk hafta maçında Türkçe ve Kürtçe hazırlanan pankartla birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında Diyarbakır Stadı'nda oynanan sezonun ilk hafta müsabakasında tribünlere, iki Bakanlık tarafından hazırlanan 'Sahada Rakip, Kardeşlikte Biriz, Terörsüz Türkiye' ifadelerinin yer aldığı pankart asıldı.

Türkçe ve Kürtçe hazırlanan pankartla sporun birleştirici gücüne vurgu yapılarak, birlik ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi mesajı verildi.

Taraftarlar, Diyarbakır'da 16 yıl sonra oynanan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Amed Sportif Faaliyetler taraftarları takımlarına tezahüratlarla destek verirken, Erzurumspor FK taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı izledi.