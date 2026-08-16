Türkiye Satranç Süper Ligi'nde mücadele eden BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü, 15 turun tamamında galibiyet elde ederek 30 puanla ligi zirvede tamamladı. Kulüp, üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ve dünyanın önemli satranç sporcularını buluşturan Türkiye Satranç Süper Ligi, 2-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. 16 takımın mücadele ettiği organizasyonda BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü, tüm karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak namağlup şampiyon oldu.

15 tur sonunda 30 puana ulaşan kulüp, bu sonuçla Türkiye Satranç Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

BAYEGAN Pendik'in şampiyon kadrosunda deneyimli büyükustalar ile genç yetenekler yer aldı. Işık Can ve Ediz Gürel takımın öne çıkan isimleri arasında bulunurken, Türkiye Satranç Şampiyonası'nda üç kez şampiyon olan Büyükusta Mustafa Yılmaz ile Uluslararası Usta Hasan Hüseyin Çelik de şampiyonluk kadrosunda mücadele etti. Işık Can, Çin'de düzenlenen 2026 Liaocheng Dongchangfu Cup Rising Stars Turnuvası'nı namağlup tamamlarken, Ediz Gürel ise 2026 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

'GENÇ SPORCULARIN GELECEĞİNE KATKI SUNMAK SORUMLULUĞUMUZ'

BAYEGAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, üst üste üçüncü şampiyonluğun önemine dikkat çekerek sporcuları, teknik ekibi ve kulübe katkı sunan herkesi kutladı. Bayegan, satrancın gelişimini ve genç sporcuların geleceğine katkı sağlamayı uzun vadeli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, gençlerin stratejik düşünebilen ve kararlarının sorumluluğunu alan bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kulübün önünde iki önemli uluslararası organizasyon bulunduğunu belirten Bayegan, ekim ayında Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini, Ediz Gürel ve Işık Can'ın ise 46. FIDE Dünya Satranç Olimpiyatı'nda milli takım forması giyeceğini açıkladı.