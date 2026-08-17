Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol Süper Ligi yeni sezonunda da şampiyonluk için kadro yapılanmasını tamamladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 'son şampiyon' unvanını, 2026-2027 sezonunda da korumak hedefiyle iddialı bir kadro oluşturdu. Yeni yapılanma doğrultusunda Başantrenör Mehmet Fatih Işık'la yollar ayrıldı. Takımın başına, Hatayspor ve Ankara Hentbol Kulübü'nü çalıştırmış ve Milli Takım'da da görev almış deneyimli antrenör Savaş Yüksek getirildi.

ŞAMPİYON KADRODA SÖZLEŞMELER YENİLENDİ

Lig, Süper Kupa ve Federasyon Kupası şampiyonluklarında payı bulunan oyunculardan, pivotlar Cansu Akalın, Sibel Gündoğdu, sağ kanat Emine Gökdemir, sol kanat Beyzanur Türkyılmaz, kaleci Fatma Ay Babur, sağ oyun kurucu Zeynepnur Kendirci, sol oyun kurucu Francisca Aroujo Joao ve son olarak Ankara Yurdumspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Ceyhan Coşkunsu ile sözleşme yenilendi.

YENİ TRANSFERLERLE

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalılavak'tan Milli kaleci Yağmur Bembeyaz, Slovenyalı sağ kanat Ziva Copi, Ortahisar Belediyespor'dan Makedonyalı Milli orta oyun kurucu Monika Janeska Kıldan ve İspanya'da Valladolid forması giyen orta oyun kurucu Polina Gorbatsjova ile sözleşme imzaladı.

Üsküdar Belediyespor'dan sol kanat Sena Nur Çelik, Ankara Yurdumspor'da oynayan sol oyun kurucu Ayşenur Sormaz ve Yozgat Spor Kulübü forması giyen sol oyun kurucu Büşranur Şaş'ı da kadrosuna kattı.

İLK SINAV CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA

Güçlü bir kadro kuran Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi hazırlıklarına da başlarken, antrenmanların yanı sıra oynayacağı hazırlık maçlarıyla da eksiklerini gidermeye çalışacak. Takım, 25-26 Ağustos'ta Ankara'da oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sezonun ilk resmi maçlarına çıkacak.

Kupada 25 Ağustos'ta Ortahisar Belediyespor ile karşılaşacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini yenmesi halinde ise 26 Ağustos'ta şampiyonluk maçına çıkacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında ise 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.