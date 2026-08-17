Bursa Nilüfer'de düzenlenen Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası'nda 79 sporcu, doğal ve kültürel güzellikleriyle dolu Mysia Yolları'nda kıyasıya mücadele ederek, yarışı tamamladı.

BURSA (İGFA) - Doğa ve spor kenti Nilüfer, XCM Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi ortaklığında organize edilen Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası, sporcuların nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

Eker Meydanı'ndan başlayan maratona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 79 sporcu katıldı. Sporcular, hem rakipleriyle hem de doğanın zorlu koşullarıyla mücadele ederek şampiyonluk forması için pedal çevirdi.





Yarışmacılar, mücadele boyunca Nilüfer'in doğal ve kültürel miraslarından Mysia Yolları'nda yarıştı. Nilüfer'in tarihini, orman patikalarını, dere yataklarını ve doğal güzelliklerini birbirine bağlayan antik Mysia Yolları, sporcular için teknik ve zorlayıcı bir zemin sundu.

Farklı etap uzunluklarına sahip parkurlarda sporcuların gösterdiği performans, takip eden sporseverlerden alkış aldı.





ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Zorlu doğa aşamalarının ardından maraton, Çalı Futbol Sahası'ndaki bitiş çizgisinde son buldu. Yarışların tamamlanmasıyla birlikte dereceye giren sporcular için burada ödül töreni düzenlendi.

Ödül törenine Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Günce Çelik, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Burak İleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Erdal Sevim ve çok sayıda sporsever katıldı. Protokol üyeleri, başarılı sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Birincilik kürsüsüne çıkan sporcular, şampiyonluk formalarını giyerek objektiflere poz verdi.

Şampiyonada dereceye girenler ise sırayla şu şekilde yer aldı:

Elit Erkek: Ahmetcan Akpınar, Burak Abay, Furkan Akçam

Elit Kadın: Sevim Gerçek, Azize Bekar, Asuman Burcu Balcı

Master 35: Ömer Cumhur Boyraz, Görkem Aybars Balcı, Mehmet Düzgün

Master 45: Turgay Germen, Yunus Işılak, Salih Manavoğlu

Master 55: Mehmet Bozdemir, Osman Şirin, Mustafa Bal