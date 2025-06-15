Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, Marmara’dan Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşması öngörülüyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Haziran Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Konya, Karaman, Niğde ve Malatya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

'KUVVETLİ' UYARILAR

Yağış ve rüzgar konusunda 'kuvvetli' uyarılarda da bulunan Meteoroloji, özellikle Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji ayrıca Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı da vatandaşları uyardı.