Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 05 Mayıs Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Buna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgârın kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.