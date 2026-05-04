Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ihracatta rekor kırıldığını duyurdu, Avrupa Birliği'ne mesaj verdi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Saat 16.50'de başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve İçişleri Bakanlıklarının sahadaki birimlerle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında ihracatın yıllık yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, 12 aylık ihracatın ise 275,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı.

Otomotiv, kimya, elektrik-elektronik ve hazır giyim sektörlerinin ihracatta öne çıktığını, savunma ve havacılık ihracatının da 962 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

'TÜRKİYE, YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ÖNEMLİ GÜÇ MERKEZİ'

Dış politikaya ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin küresel sistemdeki önemine dikkat çekerek, 'Türkiye'siz bir Avrupa Birliği küresel aktör olamaz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni dünya düzeninde önemli bir güç merkezi olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



(Tarihimizin Rekoru)



'Avrupa bir yol ayrımındadır.



Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını, Birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına: pic.twitter.com/DFQySi2ZtJ — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 4, 2026

'KURBAN BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK'

Kurban Bayramı tatiline ilişkin de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğini belirterek, kamu çalışanları için 26 Mayıs öğleden sonra başlayacak idari izne 1,5 gün daha eklendiğini ve böylece toplamda 9 günlük tatil imkânı sağlanacağını duyurdu.