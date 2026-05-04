Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaşanan afet sonrasında Pazaryeri genelinde adeta teyakkuz ilan edilirken, ekiplerin sahadaki mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri, heyelan yaşanan noktalarda yoğun bir çalışma başlattı. Yolun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması için iş makineleri aralıksız çalışırken, ekiplerin zamanla yarıştığı görüldü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Kara, vatandaşların güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ı kabul etti

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde özellikle Gümüşdere Köyü ile Bahçesultan Köyü arasında yaşanan heyelanlar, yolu adeta savaş alanına çevirirken, devrilen ağaçlar ve kayan toprak kütleleri sürücülere zor anlar yaşattı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağışların ardından Pazaryeri-Bursa karayolunda meydana gelen toprak kaymaları ve ağaç devrilmeleri bölgede ulaşımı tehlikeye soktu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.