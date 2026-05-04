Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağışların ardından Pazaryeri-Bursa karayolunda meydana gelen toprak kaymaları ve ağaç devrilmeleri bölgede ulaşımı tehlikeye soktu.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde özellikle Gümüşdere Köyü ile Bahçesultan Köyü arasında yaşanan heyelanlar, yolu adeta savaş alanına çevirirken, devrilen ağaçlar ve kayan toprak kütleleri sürücülere zor anlar yaşattı.
Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, riskli bölgede bizzat incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Kara, vatandaşların güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri, heyelan yaşanan noktalarda yoğun bir çalışma başlattı. Yolun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması için iş makineleri aralıksız çalışırken, ekiplerin zamanla yarıştığı görüldü.
Yetkililer, bölgede yeni yağış riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, olası tehlikelere karşı çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Yaşanan afet sonrasında Pazaryeri genelinde adeta teyakkuz ilan edilirken, ekiplerin sahadaki mücadelesi aralıksız devam ediyor.