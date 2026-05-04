Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla Birecik ve Viranşehir'deki tüm okullarda eğitime 4 gün ara verildiğini duyurdu.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valiliği, 3 Mayıs Pazar günü etkili olan olumsuz hava koşullarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, 5 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 gün süreyle eğitime ara verildi.

Kararın, okullarda oluşan hasarların giderilmesi, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak eğitim ortamının yeniden güvenli hale getirilmesi amacıyla alındığı bildirildi.

Yetkililer, çalışmaların hızla sürdüğünü ve okulların en kısa sürede yeniden eğitime hazır hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.