Kayseri Kocasinan Belediyesi'nde Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın başkanlığında yapılan toplantıda 24 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle şehrimizin değerine değer kattıklarını vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 24 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının ilk gündem maddesinde, 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri görüşüldü. Diğer gündem maddeleri arasında Pervane, Fevzioğlu, Oruçreis, Mimarsinan, Ertuğrulgazi, Yeşilmahalle, Ahievran ve Cırgalan mahallelerinde çeşitli imar plan maddeleri ele alındı.

Vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kayseri'de yaşamaktan mutlu olmalarını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarımızda şehrimiz ve Kocasinan'ımıza daha güzel işler yapmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocasinan'ımıza ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz.' dedi.

Toplantı, Başkan Çolakbayrakdar'ın Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi.