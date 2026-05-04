Gaziantep Valiliği, 3 Mayıs Pazar günü yaşanan afetin ardından hasar gören okullarda yapılacak çalışmalar nedeniyle 24 okulda eğitime geçici süreyle ara verildiğini açıkladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği, 3 Mayıs 2026 tarihinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını sonrası eğitim kurumlarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklama yaptı.

Gaziantep genelinde meydana gelen afet nedeniyle bazı okullarda hasar oluştuğu belirtilirken, toplam 61 okulda mühendisler tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı okullarda tadilat çalışmalarının tamamlanarak eğitim-öğretime hazır hale getirildiği, bazı okulların ise geçici olarak başka okullara taşınmasına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca bazı eğitim kurumlarında kısa süreli onarım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda, 23 okulda 5 Mayıs itibarıyla 2 gün süreyle eğitime ara verildiği, 1 okulda ise bu sürenin 3 gün olarak belirlendiği açıklandı.

Valilik, öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamlarının sağlıklı hale getirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.