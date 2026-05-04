Şanlıurfa merkezli 13 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 149 şüpheli yakalanırken, değeri 1 milyar 50 milyon TL olan araç ve taşınmazlara el konuldu.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Asayiş Daire Başkanlığı ile Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Şanlıurfa merkez, Akçakale ve Harran ilçeleri ile birlikte toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlara 213 ekip ve 1.220 personel katıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, toplam değeri 1 milyar 50 milyon TL olan 237 araç ve 93 taşınmaza el konuldu.

Operasyon kapsamında 149 şüpheli gözaltına alındı.

https://twitter.com/EmniyetGM/status/2051341512722530365

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş ile birlikte 492 bin 400 TL ve 1.400 dolar nakit para ele geçirildi. Ayrıca dijital materyaller, ziynet eşyaları ve çeşitli narkotik maddelere de el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.