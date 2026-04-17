Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülke genelinde birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA(İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.