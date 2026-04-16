Millî Savunma Bakanlığı, son bir haftada 8 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda 270 kişinin yakalandığını ve 167 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı tarafından İstanbul'da konuşlu Millî Savunma Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi'nde Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele, hudut güvenliği ve sahadaki operasyonlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Açıklamaya göre, son bir haftada 8 PKK'lı terörist teslim olurken, 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 75'e ulaştı. Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda mağara, sığınak ve barınakların yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit ve imhasına yönelik faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2026

Suriye harekât alanlarında, Menbic'de imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte toplam tünel imha uzunluğunun 772 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Hudut güvenliğine ilişkin bilgilerde ise son bir haftada 17'si terör örgütü mensubu olmak üzere 270 kişinin yakalandığı, yılbaşından bu yana yakalananların sayısının 2 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi. Aynı dönemde 2 bin 625 kişinin ise sınır geçişi engellendi. Ayrıca Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 167 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği açıklandı.