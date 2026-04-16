Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması sonrası, Başkan Vekili Şahin Biba ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Bozbey'in tutuklanmasını eleştirerek yeniden sandık çağrısı yaptı. MHP ve AK Parti grupları ise hukuki sürece saygı çağrısında bulundu. Başkan Vekili Biba, hizmet odaklı çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Bozbey'in, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılması ardından başkan vekili olarak seçilen Şahin Biba, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan yoklama ardından meclisin açılışını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, gündeme ilişkin değerlendirmelerle konuşmasına başladı.

Şiddetin ilim ve irfan yuvalarıyla yan yana anılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Vekili Biba, yerel yönetimler olarak sosyal destek mekanizmalarıyla her adımı atmaya hazır olduklarını söyledi. Biba, eğitimin sadece okulda değil, ailede başladığını ifade ederek, devlet-millet dayanışmasıyla bu olayların üstesinden geleceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1. PARTİ OLARAK ÇIKTI'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın konuşmasının ardından parti grup sözcülerine söz hakkı verildi.

İlk söz hakkını alan CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, 31 Mart 2024'te Bursa'da, 47 yıl sonra CHP'li bir belediye başkanı seçildiğini anımsatarak, 'Sadece Bursa'da değil, Türkiye'nin birçok büyük şehrinde, ilinde ve ilçesinde CHP sandıktan 1. parti olarak çıktı. 2024 yılının Ekim ayından bu yana yalnızca CHP belediye başkanlarının soruşturulmaları ve tutuklanmalarının sebebi, CHP'nin Türkiye'nin 1. partisi olmasıdır. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey, yaklaşık 10 yıl önceki Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin iddialar gerekçe gösterilerek, alışıldık yöntemlerle bir şafak operasyonunda gözaltına alındı ve 4 gün süren gözaltı süresinin ardından tutuklandı. 1999 ile 2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı yapmış, defalarca Sayıştay ve ülke müfettişleri tarafından denetlenmiş, Nilüfer'e 20 yılını vermiş bir isimdir. Kendisi hiçbir zaman 'salon' belediyecisi olmamış, her zaman sahada ve halkın içinde olmuştur. Nilüfer'i sporun, sanatın ve gülümseyen insanların kenti haline getirmiş; sosyal belediyeciliği Bursa'da ileri bir noktaya taşımıştır. Türkiye'de örnek gösterilen bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmiştir' dedi.

Kendilerinin hiçbir zaman, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere, hiçbir belediye başkanı için 'yargılanamaz' demediklerini ifade eden Sözcü Akbulut, 'Elbette hiç kimse hukukun üstünde değildir. Ancak hiç kimse halkın iradesinin de üstünde değildir. Bir kişi hakkında suç isnadı varsa soruşturma olur, yargılama olur. Buna kimsenin itirazı yoktur. Bizim itirazımız, yargı sürecinin seçilmiş iradeyi etkisizleştirmenin aracı haline getirilmesidir. Bu ülkede seçilmiş belediye başkanları, haklarında bir iddia ortaya atıldığı anda, daha hüküm verilmeden tutuklanacak ve görevden uzaklaştırılacaksa, o zaman sandığın anlamı nedir? Vatandaş neden oy verir? Millet neden belediye başkanını seçer? Eğer nihai sözü sandık değil de soruşturma süreçlerinin siyasi kullanımı söylüyorsa, burada zedelenen yalnızca bir makam değil, doğrudan demokrasinin kendisidir. Kanun gereğince belediye başkanının geçici olarak görevden alınması halinde, yeni başkan vekili seçilene kadar görevin meclis 1. başkan vekili tarafından yürütülmesi gerekirken, bu görev vali yardımcısı tarafından yürütülmüştür. Daha sürecin başında kanun tam anlamıyla uygulanmamıştır' diye konuştu.

'YENİDEN SANDIĞA GİDİN'

'Madem millet iradesine güveniyorsunuz, o halde yeniden sandığa gidin' diyen Akbulut, 'Milletin gerçek iradesi orada ortaya çıkar. Biz bugün burada sadece bir kişiyi değil; bir makamı, bir partiyi değil; Bursa'nın iradesini, demokrasinin haysiyetini savunuyoruz. Bursa Büyükşehir'in seçilmiş belediye başkanı Sayın Mustafa Bozbey yalnız değildir. Halkın egemenliğine, demokratik meşruiyete ve hukukun üstünlüğüne inanan herkes onun yanındadır. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.' ifadelerini kullandı.

Grup sözcüsü Akbulut'un konuşması sonrasında CHP'li üyeler tarafından toplu olarak yapılan seçimi protesto ederek 'Bursa'nın Başkanı Mustafa Bozbey'dir' sloganlarını attılar.

'BİZİM ÖNCELİĞİMİZ NETTİR BURSA'YA HİZMET'

MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol ise, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan ve okullarımızı hedef alan saldırıların herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Bursa'da yaşanan önemli görev değişimi ve içinden geçilen hukuki sürecin yargı tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken MHP'li Şenol, 'Ancak bunu fırsata çevirip kaos oluşturmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Bursa sahipsiz değildir. Bizim önceliğimiz nettir: Bursa'ya hizmet. Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden sosyal projelere kadar hiçbir alanda duraksama lüksümüz yoktur. Son 2 yılda kaybedilen zamanı telafi etmek ve şehrin acil sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bursa'nın adı krizlerle değil; tarihiyle, ekonomisiyle ve huzuruyla anılmalıdır. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'BU SÜREÇ HUKUKİ BİR SÜREÇ'

AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman da, başkan vekili seçimindeki o gün yaşananları anımsatarak, her şeyin canlı yayınlandığını ifade etti.

'Unutmayalım, bu meclisi Bursa halkı seçti' diyen Kahaman, 'Sadece belediye başkanı değil, meclis üyeleri de halkın oyuyla burada. Biz de kanun ne diyorsa onu yaptık. Amacımız polemik değil, Bursa'ya hizmet etmek. Yapılanları inceleyeceğiz, eksikleri tamamlayacağız. Sizlerin başlattığı projeler varsa onları da devam ettireceğiz. Süreç devam ediyor, dava sonuçlanınca her şey netleşir. Bizim görevimiz bu sürede hizmeti aksatmamak' dedi.

'BELEDİYELERİMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

'Bu süreç içerisinde bize emanet edilen koltukları devrederken, onları nasıl devretmemiz gerektiğini iyi düşünmeliyiz' diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'Çünkü biz bu koltukların sahibi değiliz. Hepimiz bu mecliste, Bursalı hemşehrilerimizin bize emanet ettiği koltuklarda oturuyoruz. Bu görevde bulunduğumuz sürece de Bursalıların hak ettiği şekilde en iyi hizmeti sunmakla mükellefiz. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki meclis üyelerimizin tamamı ve 17 ilçemizin kıymetli belediye başkanları, bugüne kadar olduğu gibi samimi bir şekilde ilçelerine ve büyükşehire hizmet etmeye devam edecektir' dedi.

17 ilçede hiçbir şekilde ayrım yapılmayacağının altını çizen Başkan Vekili Biba, 'Emin olun, hiçbir ilçeyle bir zıtlaşma olmayacak; iş birliği yapılmayan hiçbir proje kalmayacaktır. Biz Bursalı hemşehrilerimizi hiçbir şekilde yormayacağız. Amacımız, burada yaşanan tartışmalardan vatandaşlarımızın etkilenmemesidir. Bizim tek bir amacımız olmalıdır: Bursalı hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek. İnanıyorum ki bugüne kadar nasıl hizmet ettiysek, bundan sonra da daha büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konunun bu şekilde anlaşılmasını rica ediyorum. Ayrıca şunu da özellikle ifade etmek istiyorum: Meclis üyelerimize ve ilçe belediye başkanlarımıza söylüyorum; ben göreve geldiğimden beri makam koltuğuna oturmadım, oturma niyetim de yok. Ben buraya çalışmaya geldim ve görevde bulunduğum sürece de çalışmaya devam edeceğim. Ne zaman isterseniz bana ulaşabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Birlikte çalışacağız. Bu sadece sözde kalmayacak; çok yakında hem sizler hem de Bursalı hemşehrilerimiz bunu icraatlarımızda görecektir.' diye konuştu.